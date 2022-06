PocketBook Era to 7-calowy czytnik e-booków – ciekawa propozycja dla tych, którym 6-calowe modele wydają się za małe.

PocketBook Era – dla miłośników 7 cali

PocketBook ma w swojej ofercie dobre czytniki e-booków, które regularnie trafiają do rankingów najlepszych tego typy urządzeń. Nowy model tego producenta też ma szansę na miejsce w takim zestawieniu. Era – bo tak się nazywa – ma kilka poważnych atutów.

PocketBook Era reprezentuje grupę 7-calowych czytników e-booków – tę, do której należą też na przykład Kindle Oasis czy Onyx Boox Leaf. Jest jednak od tych wymienionych urządzeń zdecydowanie tańszy: kosztuje 959 złotych (w wariancie z 16 GB pamięci) lub 1149 zł (64 GB). A co ma do zaoferowania?

Dobry wyświetlacz na początek…

Przede wszystkim ma dotykowy wyświetlacz E Ink Carta 1200 o wysokim kontraście, krótkim czasie reakcji i rozdzielczości 1264 x 1680 pikseli, oznaczającej zagęszczenie na poziomie 300 DPI. Nie zabrakło też regulowanego doświetlenia SMARTlight ani automatycznego obracania treści (w pionie – w poziomie).

„Widzimy, że nasi czytelnicy coraz częściej szukają urządzeń większych niż popularne 6 cali. Era jest naszą kolejną propozycją właśnie dla takich osób. Zdecydowaliśmy się zadbać o możliwie największą wygodę codziennej lektury. Siedmiocalowy czytnik wyświetla więcej tekstu, choć nadal jest wyjątkowo poręczny. Jego wymiary sprawiają, że to jedno z najbardziej kompaktowych urządzeń tego typu na rynku” – skomentował Maksym Zhelezniak z PocketBook.

...dobre podzespoły – na deser

Dwurdzeniowy procesor i 1 GB pamięci RAM zapewniać mają wydajne działanie, a akumulator o pojemności 1700 mAh – do czterech tygodni czytania między ładowaniami. Czytnik obsługuje też większość popularnych formatów (w tym PDF, TXT, MOBI, FB2, EPUB, DOCX i DJVU). Radzi sobie również z audiobookami, odtwarzając je na wbudowanych głośnikach lub słuchawkach podłączonych przez Bluetootha.

PocketBook Era ma także przyciski zmiany stron na bocznej krawędzi, plecki pokryte prążkowaną powłoką, wyświetlacz zabezpieczony przed zarysowaniami i wodoszczelną konstrukcję (wytrzymującą nawet 60 minut na głębokości 2 metrów). Z powodzeniem można więc z niego korzystać także w wannie czy na basenie.

Źródło: PocketBook