Kup sobie Kindle’a w niezłej promocji albo zaczekaj na Okazje, jakie lada chwila staną otworem przed abonentami Amazon Prime.

Już za chwilę na rynku oficjalnie zadebiutuje nowy Kindle w swojej podstawowej wersji, o czym pewnie dobrze wiesz, jeśli regularnie czytasz newsy o czytnikach e-booków na benchmarku. Jeżeli jesteś w temacie, to doskonale zdajesz sobie też pewnie sprawę z tego, że znacznie więcej do zaoferowania ma model z dopiskiem „Paperwhite”. I jeśli właśnie na niego polujesz, to mamy dobrą wiadomość.

Trwa promocja na Kindle – warto z niej skorzystać

W sklepie Amazon.pl wystartowała promocja, dzięki której możesz naprawdę sporo zaoszczędzić. Nie przedłużając, możesz kupić Kindle Paperwhite (8 GB) za 503,99 zł, podczas gdy normalnie kosztuje o 186 zł więcej. Na taką samą zniżkę możesz liczyć w przypadku pojemniejszego wariantu – kup Kindle Paperwhite (16 GB) za 603,99 zł.

Możesz też dołożyć jeszcze osiem dyszek i wybrać wypasiony Kindle Paperwhite Signature Edition za 683,99 zł – z 32 GB pamięci, bezprzewodowym ładowaniem i automatycznie regulowanym podświetleniem. To naprawdę wypasiony czytnik, a w tej cenie szkoda byłoby nie skorzystać z okazji.

A za rogiem czają się Okazje Amazon Prime

Promocja na Kindle jest fajna sama w sobie, ale stanowi ponadto zapowiedź wydarzenia pod tytułem Okazje Amazon Prime. W dniach 11-12 października 2022 roku abonenci tej usługi będą mogli skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnych ofert promocyjnych. Wśród marek, za którymi warto będzie się rozejrzeć, znajdują się Apple, DJI, Garmin, Logitech, Oral-B, Philips, realme, Sony i Xiaomi.

Tak jak wspomnieliśmy, te tytułowe Okazje będą dostępne wyłącznie dla abonentów Amazon Prime. Warto być jednym z nich jednak nie dla rabatów – to przede wszystkim darmowe wysyłki, bezpłatny dostęp do gier na PC oraz filmów i seriali w usłudze Amazon Prime Video (na czele z nowym Władcą Pierścieni). Dostęp do platformy kosztuje tylko 49 złotych rocznie (lub 10,99 zł miesięcznie), a nadal dostępny jest bezpłatny 30-dniowy okres próbny - zapisać się można tutaj:

