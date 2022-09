Korzystający z usługi Amazon Prime również we wrześniu otrzymają w ramach abonamentu kilka gier. Tym razem oferta wygląda bardzo ciekawie i obejmuje między innymi jedną z odsłon serii Assassin’s Creed.

Przypomnijmy niewtajemniczonym, iż Prime Gaming to tylko jedna z korzyści, jakie otrzymują opłacający abonament Amazon Prime. Cieszy się sporym wzięciem, ale trudno się dziwić, ponieważ kosztuje tylko 49 złotych rocznie (póki co, bo wkrótce i u nas mogą pojawić się podwyżki). Również na Prime Gaming składa się kilka bonusów, w tym udostępniane co miesiąc gry.

No i tutaj można już płynnie przejść do tego, co czeka na graczy w rozpoczynającym się właśnie miesiącu. Krótko to ujmując - jest naprawdę nieźle.

Nowe gry dla abonentów Prime Gaming - wrzesień 2022

Assassin’s Creed Origins

Football Manager 2022

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

The Dig

Defend the Rook

We. The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition

Poza wyżej wymienionymi pełnymi wersjami gier przygotowano też kilka innych upominków. Prime Gaming na wrzesień przynosi również drobne dodatki do Valorant, Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone i New World.

W co zagrać z wrześniowego Prime Gaming?

Trudno wskazać tutaj jedną pozycję, która będzie najciekawsza. Można stwierdzić, że przez kłopot bogactwa. Assassin’s Creed szczególnie, a pewnie również Middle-Earth: Shadow of Mordor to produkcje, które nie wymagają bliższego przedstawiania. Znane, nieźle ocenione i mimo kilku lat na karku wciąż warte uwagi.

Dla preferujących nowości i zupełnie inną rozgrywkę najbardziej kuszące mogą okazać się Football Manager 2022, planszówka w stylu roguelike Defend the Rook, zręcznościowa platformówka Castle on the Coast czy przygodówka point & cick Word of the Law.

Pod względem wieku w środku stawki plasuje się We. The Revolution z 2019 roku. I tu mówimy o polskim akcencie przedstawianej oferty, o produkcji Polyslash, która wyróżnia się całkiem oryginalną koncepcją. Gracze wcielają się tu bowiem w sędziego Trybunału Rewolucyjnego, decydując o życiu i śmierci przestępców i rewolucjonistów, ale i zwykłych mieszkańców Paryża.

Co wybralibyście, a może wybierzecie dla siebie?

Źródło: PrimeGaming