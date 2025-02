Kingdom Come: Deliverance 2 w 16K. RTX 5090 w akcji

Studio Warhorse wzięło sobie do serca kwestie związane z optymalizacją, dzięki czemu Kingdom Come: Deliverance 2 wyciąga nawet 16K z RTX 5090 wspartym DLSS.

To zdecydowanie dwie najgłośniejsze nowości ostatnich tygodni: GeForce RTX 5090 oraz Kingdom Come: Deliverance 2. Ile można wycisnąć z gry na nowym GPU Nvidii? Odpowiedzi na postawione pytanie udziela twórca kanału zWORMz Gaming.

Kingdom Come: Deliverance 2: 30 fps w 16K wspartym DLSS

Materiał pokazuje, że rozdzielczość 16K jest w zasięgu na niskich ustawieniach graficznych i na RTX 5090 wspartym DLSS w trybie Performance. Kingdom Come: Deliverance 2 w takich warunkach trzyma się okolic 30 klatek na sekundę, a więc jest jak najbardziej grywalne, chociaż nie jest to demon płynności.

Jeśli chodzi o natywne 16K, to Kingdom Come: Deliverance 2 zmienia się dosłownie w grę turową lub pokaz slajdów – zawrotne 3 klatki na sekundę to maksimum, jakie wycisnął twórca kanału.

Jaki PC do Kingdom Come: Deliverance 2?

Owszem, Kingdom Come: Deliverance 2 radzi sobie znacznie lepiej, niż poprzednia odsłona w dniu premiery. Sam osobiście przekonałem się o tym, niemniej w dalszym ciągu gra potrafi obciążyć sprzęt w zatłoczonych lokacjach, zwłaszcza w porze nocnej. Nasza recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 nakreśli wam, czego należy się spodziewać.Pojawia się więc pytanie, jaki PC do Kingdom Come: Deliverance 2 będzie najlepszy?

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bit (lub nowszy)

Procesor: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon RX 580

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Zalecana konfiguracja:

System operacyjny: Windows 10 64-bit (lub nowszy)

Procesor: Intel Core i7-13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D

Pamięć: 32 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Źródło: Wccftech, Steam