Kingdom Come: Deliverance 2. Zwiastun rozgrywki i polski akcent

Warhorse Studios opublikowało pierwszy zwiastun, a w zasadzie teaser, rozgrywki z Kingdom Come: Deliverance II. Zobaczyliśmy pierwsze fragmenty gameplayu, a także krótki, ale jakże dosadny polski akcent. Miły ukłon ze strony twórców.

Kingdom Come: Deliverance II to tytuł, na który z pewnością czekają wszyscy fani gier RPG. Pierwsza część cyklu stanowiła powiew świeżości dla graczy. Jest to jedna z nielicznych produkcji RPG, gdzie faktycznie czujemy progres głównej postaci i musimy przejść proces "od zera do bohatera". Wysoki poziom symulacji, konieczność dbania o wypoczynek czy zaspokojenie głodu, a także rezygnacja z magii na rzecz klasycznej, średniowiecznej bitki na miecze i łuki sprawiły, że gracze pokochali tę produkcję.

Na drugą część przyjdzie nam trochę poczekać. Choć gra miała zadebiutować w 2024 r., niedawno ogłoszono datę premiery Kingdom Come: Deliverance II. W czeską produkcję zagramy dopiero w lutym 2024 r. Ale już teraz możemy przyjrzeć się pierwszym fragmentom rozgrywki.

Kingdom Come: Deliverance 2 – pierwszy zwiastun rozgrywki

Na krótkim zwiastunie nie zabrakło średniowiecznego klimatu. Widzimy malownicze krajobrazy, dynamiczne potyczki, skrytobójstwa, żywe miasto, a także krótki polski akcent. Nasz rodak krzyczy do osób, które starają się pozbawić go życia niezbyt miłe słowa. Sprawdźcie zresztą sami.

Choć to zaledwie półtoraminutowy zwiastun, z pewnością przypadnie on do gustu fanom pierwszej części gry. Powrót Henryka w produkcji, która ma cechować się większym rozmachem, to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią klasyczne gry RPG z budowaniem postaci. Miejmy nadzieję, że opóźnienie planowanej daty premiery zagwarantuje odpowiednią jakość produkcji, dzięki czemu będzie można spędzić w niej dziesiątki godzin bez zbędnej frustracji z powodu błędów i niedociągnięć.