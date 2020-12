Są takie gry, na które z pewnością czeka spora rzesza fanów. Do tego grona spokojnie możemy zaliczyć Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, jednak twórcy nie spieszą się z wydaniem gry.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – kiedy premiera?

Wygląda na to, że na Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Według wydawcy, firmy Paradox, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 prawdopodobnie nie zostanie wydane w pierwszej połowie 2021 roku. W wywiadzie udzielonym dla serwisu Placera, dyrektor generalny firmy dodał, że jedną z przyczyn opóźnienia jest chęć przeniesienia gry na konsolę PS 5 oraz Xbox Series X.

„Nie sądzę, aby Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 miało zadebiutować w pierwszej połowie 2021 roku” – powiedział prezes Paradox, Ebba Ljungerud.

„Na harmonogram Bloodlines 2 wpłynęły zarówno przerwy w pracy personelu, jak i pandemia. Opóźnienia skłoniły Paradox do podjęcia decyzji o adaptacji gry również na nowe generacje konsol Playstation 5 i Xbox Series X, które zostały niedawno wydane. Te prace adaptacyjne same w sobie przyczyniły się do opóźnienia" – dodał. Poniżej możecie zobaczyć najnowszy zwiastun pokazany na konsoli Xbox Series X.

Vampire: The Masquerade Battle Royale jest również w drodze

Tytuł, nad którym pieczę sprawuję Hardsuit Labs miał zostać pierwotnie wydany w pierwszym kwartale 2020 roku, ale został opóźniony na późniejszą część roku. Gra została ponownie opóźniona w tym roku w sierpniu, a jej dokładna data premiery, do tej pory nie jest znana. Warto wspomnieć, że w uniwersum Vampire: The Masquerade, powstaję również inna gra z gatunku Battle Royale.

Czekacie?

Źródło: Placera, VG247

