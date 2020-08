Pierwsze zapowiedzi Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wyglądały świetnie, z czasem jednak zaczęło pojawiać się sporo wątpliwości. Z tego względu podjęta właśnie przez twórców decyzja wydaje się słuszna.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nie zadebiutuje w tym roku

To nie jest szczególnie udany dzień dla graczy, którzy nie lubią informacji o przesuniętych premierach. Dziś trzeba przełknąć obsuwę nie tylko Halo Infinite, ale również Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Tytuł rozwijany przez Hardsuit Labs ma pojawić się w sprzedaży dopiero w 2021 roku.

Nie jest to szczególnie precyzyjne określenie, ale na ten moment musi wszystkim wystarczyć. Dokładniejsze informacje będą podawane w kolejnych tygodniach. Platformy docelowe pozostają bez zmian, to PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, a także PlayStation 5 i Xbox Series X.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. pic.twitter.com/M3xR5qOOpN — Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020

Pracy jest tu jeszcze sporo

Najbardziej zainteresowani Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 mogą kojarzyć, że podobny komunikat już widzieliśmy. Pierwotnie premierę planowano na pierwszy kwartał tego roku, dość szybko przesunięto ją jednak o kilka miesięcy. Teraz zamiast konkretnego terminu otrzymaliśmy kolejny komunikat ogłaszający opóźnienie.

Trudno jednak po pierwsze o zaskoczenie, a po drugie o wielkie narzekanie. Materiały promujące Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nie wyglądały najlepiej, decyzja twórców wydaje się zatem racjonalna. W końcu mowa o kontynuacji Vampire: The Masquerade - Bloodlines z 2004 roku, które koniec końców (bo początkowo nie brakowało irytujących błędów) wielu graczy bardzo ceni i wspomina z uśmiechem. Dobrze byłoby, aby nadciągająca nowość miała do zaoferowania coś więcej niż jedynie klimat Świata Mroku.

Źródło: @VtM_Bloodlines

