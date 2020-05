Ostatnimi czasy o Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nie mówiło się szczególnie wiele, a przecież jest to tytuł, na który wielu graczy czeka. Okazuje się, że będzie można cieszyć się nim również na nowej generacji.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 trafi na Xbox Series X

Przy okazji dzisiejszego Inside Xbox ujawniono, iż kontynuacja Vampire: The Masquerade - Bloodlines z 2004 roku przygotowywana przez Hardsuit Labs zawita również na Xbox Series X. Potwierdzono wykorzystanie Smart Delivery, kupujący Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 w wersji na Xbox One będą mogli później skorzystać z darmowej aktualizacji do wersji na Xbox Series X.

Ta dobra dla wielu nowina to nie wszystko. Jednocześnie pojawiła się bowiem możliwość rzucenia okiem na nowy zwiastun gry. Chociaż nie jest on przesadnie długi to dobrze wprowadza w klimat gry i wybrane atrakcje, na jakie można będzie liczyć podczas zabawy i przemierzania wirtualnego Seattle.

Kiedy premiera Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2?

Wstępne plany zakładały, że premiera gry odbędzie się w pierwszym kwartale tego roku. Swojego czasu wydano jednak komunikat tłumaczący, że twórcy potrzebują więcej czasu na prace. Do tej pory nie ogłoszono nowej, dokładnej daty premiery Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, utrzymywane jest jednak stanowisko, że odbędzie się ona w tym roku.

Większą jasność mamy co do platform docelowych gry. Wcześniej ogłoszono, iż są nimi PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Teraz dopisujemy do tego także Xbox Series X.

Czekacie?

Źródło: Xbox Polska

