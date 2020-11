Brakuje Wam gier oferujących zmagania battle royale? Powstaje kolejna, chyba nieco zaskakująca.

Zapowiedziano grę Vampire: The Masquerade Battle Royale

Wygląda na to, że przyszły rok będzie bardzo interesujący dla graczy sympatyzujących ze Światem Mroku. Także z racji właśnie zapowiedzianej gry battle royale w świecie Vampire: The Masquerade. Najpierw do sieci trafiły przecieki, chwilę po nich oficjalny komunikat i pierwszy teaser.

Niestety nie zdarza on wielu szczegółów. Chociaż wedle wstępnych ustaleń premierę zaplanowano na przyszły rok, nie dowiedzieliśmy się nawet tego, na jakich platformach gra ma się ukazać. Pracuje nad nią studio Sharkmob.

Gracze przejmą kontrolę nad wampirami

Krótki opisu towarzyszący powyższemu materiałowi zdradza za to, że akcja zostanie osadzona w Pradzie, a starcia będą odbywały się nie tylko na ulicach, ale i na dachach budynków. Pojawi się możliwość przystąpienia do nich w pojedynkę lub w drużynach.

Wszystko zostanie przedstawione z perspektywy trzecioosobowej. Jak przystało na uniwersum Vampire: The Masquerade, gracze przejmą kontrolę nad wampirami. Do wyboru oddane zostaną postacie z trzech klanów. Na mapach ma grasować też jeden potężniejszy stwór, który będzie wrogo nastawiony do wszystkich wokół.

Czy uniwersum Vampire: The Masquerade to dobre miejsce na grę battle royale? Pierwsze komentarze są podzielone. Jak uważacie?

Przypomnijmy, że również w przyszłym roku ma zadebiutować Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. To już propozycja dla sympatyków kampanii.

Źródło: Sharkmob

