Tesla Cybertruck wybuchła w USA. Elon Musk: samochód uratował ludzi

Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych w wybuchu samochodu Tesla Cybertruck przed hotelem w Las Vegas. Według służb mógł być to zamach. Sprawę skomentował Elon Musk, wskazując, że jego samochód tak naprawdę uratował ludzi przed poważniejszymi skutkami.

Awaria samochodów elektrycznych to gorący temat w mediach technologicznych. Nic więc dziwnego, że eksplozja Tesli Cybertruck w Nowy Rok przed Trump International Hotel w Las Vegas szybko przyciągnęła uwagę mediów. Zdarzenie miało tragiczne skutki – jedna osoba zginęła, a siedem zostało lekko rannych. Wszystko jednak wskazuje, że nie była to awaria, lecz starannie zaplanowany zamach. Sprawę szerzej opisał serwi The Verge.

Eksplozja Tesli Cybertruck

Według doniesień świadków, Cybertruck najpierw się zapalił, a potem nastąpiły trzy duże wybuchy, które mogły być eksplozjami baterii. W sieci można znaleźć sporo relacji przedstawiających pożar samochodu.

Max Radford napisał w serwisie X, że doszło do wielu eksplozji.

Stephen Felando relacjonuje, że okna na 53. piętrze budynku gwałtownie się trzęsły.

Sprawa okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogło się to wydawać na początku. Według informacji przekazanych przez służby, w bagażniku samochodu odnaleziono kanistry z benzyną i wyrzutnie fajerwerków. Materiały były podłączone do systemu detonacji sterowanego przez kierowcę samochodu. Szczegóły ustaleń przedstawiono na konferencji prasowej policji.

Cybertruck powstrzymał eksplozję

Elon Musk skomentował zdarzenie, twierdząc, że eksplozja nie miała nic wspólnego z samym Cybertruckiem. Dodał też, że firma była w stanie uzyskać zdalny dostęp do danych z tego konkretnego Cybertrucka i udowodnić, że eksplozja nie była spowodowana przez pojazd.

Jak podaje szeryf Las Vegas Kevin McMahill, szef Tesli przekazał władzom „wiele dodatkowych informacji” na temat pojazdu, w tym nagranie z kamery stacji ładowania oraz pomoc z dostaniem się do ciężarówki po eksplozji.

Musk twierdzi, że Cybertruck tak naprawdę powstrzymał eksplozję i skierował ją w górę, ograniczając skutki zamachu. Takie same wnioski pojawiły się na konferencji prasowej policji.

Tesla Cybertruck to elektryczny pickup, który wyróżnia się futurystycznym designem i wyjątkową wytrzymałością. Jego nadwozie wykonane jest ze specjalnej stali nierdzewnej - drzwi z litej stali o grubości 1,8 mm i nadwozie ze stali o grubości 1,4 mm, czyli dwa razy grubszej od zwykłej blachy samochodowej. Pojazd jest także wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym wzmocnioną konstrukcję, która chroni pasażerów w razie wypadku.

foto na wejście: Alcides Antunes