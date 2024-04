Najnowszy elektryczny pick-up Tesla Cybertruck znów ma problemy. Tym razem chodzi o... samoczynne przyspieszanie. Brzmi groźnie, a co na to producent? Nic.

Tesla Cybertruck to elektryczny pick-up, który od od początku boryka się ze sporymi problemami. Pierwsze pojawiły się już w momencie prezentacji modelu, kiedy Elon Musk rozbił “bezpieczną” szybę w aucie. Wpadek było więcej, a rozpoczęcie produkcji i sprzedaży przesuwano przez wiele lat. Teraz ostatecznie Cybertruck jest już na rynku, jednak producent wciąż mierzy się z licznymi problemami. Ostatni z nich spowodował nawet zatrzymanie linii produkcyjnej na 7 dni.

Fabryka w Austin (TX) stanęła. Tesla Cybertruck ma problem z pedałem przyspieszenia

Najnowszy model amerykańskiej marki miał podbić serca użytkowników. Nietypowy wygląd (niczym pojazd z Cyberpunka 2077 lub nowoczesna interpretacja pierwszego Hummera) w połączeniu z niesamowitymi osiągami, do tego jazda bez negatywnego wpływu na środowisko. No, to tyle teorii…

…w praktyce Tesla Cybertruck co rusz mierzy się z mniejszymi lub większymi problemami technicznymi. Były już problematyczne wycieraczki, a także źle zaprojektowane kołpaki zasłaniające felgi (powodowały zwiększone zużycie opon, czy nawet opcję ich uszkodzenia podczas jazdy).

Ostatnie problemy są natomiast o wiele bardziej niebezpieczne. Tesla była zmuszona do zatrzymania linii produkcyjnej w Austin w Teksasie. Kłopoty dotyczą pedału przyspieszenia. Jeden z klientów, czekających na dostarczenie zamówionej Tesli Cybertruck, otrzymał nawet wiadomość od producenta. Przeczytał w niej o “niespodziewanym opóźnieniu”, zapewne związanym właśnie z wspomnianą awarią.

Zablokowanie pedału gazu powoduje stałe… przyspieszanie

Choć to zapewne nie jest usterka trudna do wyeliminowania, jej skutki mogą być opłakane. Problem możemy zobaczyć na wideo opublikowanym na TikToku przez jednego z właścicieli Tesli Cybertruck. Osłona pedału przyspieszenia nieco się zsuwa, przez co jest zablokowana pod dolną częścią deski rozdzielczej. Zablokowanie “wciśniętego” pedału powoduje oczywiście stałe przyspieszenie.

Mimo doniesień o tym problemie, Tesla nie zdecydowała się jeszcze na większą akcję serwisową, czy wręcz wycofanie części pojazdów z użytku. Sprawą zainteresowała się natomiast NHTSA, czyli amerykańska instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Producent do teraz powstrzymuje się od publicznych komentarzy na ten temat. Przypomnijmy, że plany Elona Muska (CEO Tesli) dotyczące sprzedaży ćwierć miliona Cybertrucków rocznie mają być zrealizowane już w przyszłym roku. Warto też przypomnieć osiągi Tesli Cybertruck. Mówimy o elektrycznym pickupie, który może przyspieszyć do 96 km/h (60 mil na godzinę) w imponujące 2,6 sekundy. Maksymalny zasięg wynosi natomiast 340 mil.