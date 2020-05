Cyberpunk 2077, jak większość gorączkowo wyczekiwanych gier, doczeka się dodatkowych wydań oraz szeregu gadżetów. Jednym z nich będzie oficjalny, kolekcjonerski poradnik. Przedsprzedaż właśnie ruszyła.

368 stron materiałów o Cyberpunk 2077

Wydaje się, że fani Cyberpunk 2077 nie będą tutaj rozczarowani. Oficjalny, kolekcjonerski poradnik Cyberpunk 2077 to 368 stron zamkniętych w twardej oprawie. Wedle zapewnień wykorzystano tutaj papier najwyższej jakości.

Jakich treści można oczekiwać? Postarano się o sporą różnorodność. Poradnik zawiera wysokiej rozdzielczości mapy, wyjaśnienia misji (w tym solucje „krok po kroku”), opis najważniejszych mechanik gry oraz wszystkich przedmiotów i broni, porady dotyczące walk z przeciwnikami i bossami oraz grafiki koncepcyjne. Całość zaprojektowano tak, aby uniknąć spoilerów. Poradnik można będzie zatem czytać bez psucia sobie przyjemności z odkrywania fabuły.

Jako wartą odnotowania ciekawostkę wypada dodać, że poradnik został przygotowany przez wydawnictwo Piggyback. Jest pierwszym w historii poradnikiem tego wydawnictwa, który przygotowano w języku polskim.

Gdzie kupić kolekcjonerski poradnik Cyberpunk 2077?

Zainteresowani? Często narzekamy na ceny różnego rodzaju produktów na tle tego, jak wyglądają na innych rynkach. W tym przypadku powinno być jednak inaczej, ponieważ kolekcjonerski poradnik Cyberpunk 2077 jest najtańszy właśnie w Polsce.

A gdy już weźmiemy pod uwagę sklepy u nas działające to trzeba wskazać muve, bo to on pozytywnie wyróżnia się przygotowaną ofertą. Kolekcjonerski poradnik Cyberpunk 2077 dostępny jest tam za 99,99 złotych.

Źródło: muve

Warto zobaczyć również: