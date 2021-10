System płatności zbliżeniowych Apple Pay od roku jest na celowniku Komisji Europejskiej. Postępowanie antymonopolowe ma się jednak skończyć już wkrótce i zostanie uwieńczone pozwem i grzywną nawet 27 miliardów dolarów.

Monopol Apple Pay na iPhone’ach nie podoba się Komisji Europejskiej

Na temat urządzeń produkowanych przez Apple można powiedzieć wiele - ale na pewno nie to, że są otwarte na zewnętrzne rozwiązania. Zamknięty system operacyjny, zamknięty sklep z aplikacjami, unikalny port ładowania Lightning (który od jakiegoś czasu jest kolejnym tematem rozmów Komisji Europejskiej) i zamknięta forma płatności zbliżeniowych Apple Pay.

To właśnie ta ostatnia jest powodem sporu giganta z Cupertino z Komisją Europejską. Zdaniem duńskiej komisarz Marghethe Vestager, polityka Apple ograniczająca dostęp do modułu NFC zewnętrznym firmom łamie zasady Wspólnoty Europejskiej i nieuczciwie wspiera autorskie rozwiązanie Apple Pay.

Z czym jest problem? Moduł NFC w iPhone’ach blokuje dostęp do konkurencyjnych płatności, m.in. Google Pay. Według Komisji Europejskiej, takie zachowanie ogranicza wybór klientów.

Postępowanie odnośnie praktyk monopolowych dotyczyło początkowo systemu Apple Pay, jednak po czasie komisarze zaczęli przyglądać się samemu modułowi NFC. To właśnie on uniemozliwia wdrożenie zewnętrznych usług płatniczych firm trzecich, w efekcie czego użytkownicy sprzętu Apple są zmuszeni do korzystania wyłącznie z dedykowanego im rozwiązania.

Apple grozi naprawdę wysoka grzywna

Jak donosi agencja prasowa Reuters, spór pomiędzy Unią Europejską i Apple może zakończyć się grzywną nałożoną na giganta z Cupertino. Będzie ona wynosić do 10% uzyskanego obrotu, a więc nawet 27 miliardów dolarów (na podstawie wyników finansowych w 2020 roku).

Apple do tej pory nie skomentowało sprawy, jednak w każdym dotychczasowym sporze związanym z postępowaniem antymonopolowym powoływało się na prywatność i bezpieczeństwo swoich użytkowników - podobnie pewnie będzie i w tym przypadku.

Co sądzicie na ten temat? Zarzuty ze strony Komisji Europejskiej są słuszne? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Reuters