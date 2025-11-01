Pierwszy grzybowy komputer. Nie jest do jedzenia

Zespół z Ohio State University zaprezentował memrystory z grzybni shiitake. Urządzenia są odporne na odwodnienie i promieniowanie, a do ich wytworzenia nie potrzeba metali ziem rzadkich, co ma stanowić ekologiczniejszą alternatywę dla obecnych komponentów.

Rozwój sprzętu neuromorficznego stanowi przekonujące podejście do rozwiązania coraz bardziej widocznych problemów z pojemnością, wydajnością i energią w klasycznych komputerach. Jednak, jak wskazują naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio w niedawnym artykule, materiały z pierwiastków ziem rzadkich i kosztowne procesy produkcyjne hamują marzenia o komputerach o wydajności zbliżonej do mózgu.

Mają jednak rozwiązanie, po udanym zademonstrowaniu „grzybowego przetwarzania danych za pośrednictwem sieci grzybni”.

Memrystory mózgiem operacji

Jak wyjaśnia Tomshardware, uważa się, że memrystory dobrze pasują do neuromorficznych architektur przypominających mózgi. Naukowcy z Ohio chwalą je za unikalne właściwości elektryczne i „zdolność do naśladowania funkcji neuronowych”. Mogą być „wydajne i samoadaptujące się w uczeniu in situ”.

Takie zdolności sprawiają, że memrystory doskonale nadają się do zastosowań takich jak roboty i pojazdy autonomiczne.

Nowość polega na użyciu grzybni shiitake jako medium memrystorowego. Według autorów prototypy wykazują odporność na odwodnienie i promieniowanie. To otwiera drogę do pracy w trudnych środowiskach, gdzie tradycyjne układy szybko tracą parametry.

Potencjalne zastosowanie

Naukowcy wskazują zastosowania w edge computingu i oprogramowaniu układowym. Atutami są niskie zużycie energii, mała masa i odporność na promieniowanie. To ważne tam, gdzie liczą się autonomia i efektywność, np. w robotyce czy systemach działających poza centrum danych.

Zespół wymienia także potencjał w lotnictwie i kosmonautyce. W takich warunkach oszczędność energii i wytrzymałość sprzętu mogą decydować o powodzeniu misji. Dodatkowym plusem jest aspekt środowiskowy: "zielone" podzespoły łączą bioelektronikę z niekonwencjonalnym podejściem do obliczeń.