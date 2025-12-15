Odpal święta z mocą. Laptopy do pracy i maratonów gamingowych

Rozpoczęło się odliczanie do świąt Bożego Narodzenia i powraca odwieczne pytanie: co kupić bliskim pod choinkę? Trwałym i praktycznym prezentem, który zawsze się sprawdza, jest wydajny sprzęt.

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to idealna okazja, by podarować najbliższym coś więcej niż gadżet. Elektroniki pod choinką nigdy dość – nowy laptop nie może się okazać nietrafionym pomysłem, ponieważ jest to urządzenie przydatne dla osób w praktycznie każdym wieku i o wielu różnych potrzebach. Urządzenie o mocnych parametrach docenią nie tylko miłośnicy gamingu, ale też ci, którzy potrzebują wymagających programów do codziennej pracy i wykonywania wymagających zadań kreatywnych.

Wraz z ASUS-em wskazaliśmy kilka najciekawszych sprzętów, które mogą trafić w gusta najbardziej wymagających poszukiwaczy technologicznych nowinek, ale i tych, którzy potrzebują urządzenia do pracy czy nauki. Są tu laptopy z różnych segmentów: modele mobilne do codziennego użytku, konstrukcje ultralekkie oraz urządzenia o podwyższonej wydajności przeznaczone do pracy kreatywnej.

ASUS Vivobook S 16 – prezent dla ucznia i studenta

Vivobook S16 to prezent, który łączy mobilność z wydajnością. Jego 16-calowy ekran OLED będzie idealny nie tylko do pracy i nauki, ale także do domowych seansów filmowych. Żywe kolory, mocny procesor Intel Core Ultra 7 (seria 2) oraz bateria 70 Wh z funkcją szybkiego ładowania i długiej pracy (do 20 godzin) świetnie sprawdzą się nie tylko w pracy hybrydowej, ale także przy grach. Waży jedynie 1,4 kg, więc z pewnością nie będzie dużym obciążeniem i świetnie sprawdzi się w podróży czy świątecznych spotkaniach.

Laptopy z serii ASUS Vivobook S 16 znajdziesz tutaj.

ASUS Zenbook A14 – dla podróżników i pracujących zdalnie

Taki laptop z pewnością docenią osoby zabiegane i pracujące z domu – Zenbook A14 wśród laptopów jest raczej “jak piórko”, waży niecały kilogram (980 g), czyli tyle, ile 300-stronicowa książka, którą wrzucamy do plecaka. To czyni go idealnym kompanem przy przemieszczaniu się – nawet jeśli robimy to tylko po to, by popracować w kawiarni – ale także do oglądania czy grania podczas lotu na drugi koniec świata. ASUS Zenbook A14 wyróżnia elegancka, ale odporna na zarysowania i drobne upadki obudowa. Jest wykonana z Ceraluminium, czyli tworzywa łączącego lekkość aluminium z wytrzymałością ceramiki, co daje wyjątkowy wygląd i ochronę.

Niewielka waga i elegancka obudowa nie są jego jedynymi zaletami. We wnętrzu kryje procesor Snapdragon serii X i wytrzymała bateria 70 Wh, z dłuższą żywotnością i z funkcją szybkiego ładowania, dzięki której można: przez 32 godziny oglądać seriale lub 19,5 godz. odpowiadać na maile, zamieszczać posty w mediach społecznościowych, dokonywać zakupów przez internet – i to wszystko bez potrzeby podpięcia do gniazdka.

Laptopy ASUS Zenbook A14 znajdziesz tutaj.

ASUS Zenbook Duo – game changer dla technologicznego geeka

Ten laptop może okazać się prawdziwym świątecznym game changerem dla osób lubiących nowinki technologiczne, i to nie tylko ze względu na oryginalny i futurystyczny wygląd. Dwa 14-calowe ekrany dotykowe OLED 3K, z odłączaną klawiaturą oraz zintegrowaną podpórką w modelu ASUS Zenbook Duo to dwukrotnie więcej przestrzeni do tworzenia, planowania i pracy. Pod choinką chętnie znaleźliby go multitaskerzy, twórcy i osoby pracujące mobilnie.

Doskonałą wydajność pracy, jak podaje producent, gwarantują: procesor Intel Core Ultra 9 z obsługą AI, 32 GB pamięci RAM oraz dysk o pojemności 2 TB. Ten model zapewnia też dedykowane inteligentne oprogramowanie AI i ma możliwość ustawienia sterowania za pomocą gestów. ASUS Zenbook Duo został wyposażony w mocną baterię 75 Wh ze zwiększoną żywotnością. Można więc grać i oglądać na nim do woli.

ASUS Zenbook Duo można znaleźć tutaj.

ASUS ProArt P16 to profesjonalne centrum dowodzenia

Najmocniejszy punkt na tej liście prezentowej, który docenią profesjonaliści. Model ASUS ProArt P16 to prawdziwy mocarz wśród laptopów i nowoczesna stacja robocza dla twórców wideo, grafików, fotografów czy projektantów 3D.

Jest certyfikowany w programie NVIDIA Studio. Wysokiej klasy podzespoły pozwolą realizować najbardziej wymagające projekty. W środku znajdują się procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, pamięć RAM do 64 GB, dysk SSD do 4 TB oraz karta graficzna GeForce RTX 5070 (wersja laptopowa). Model jest przeznaczony do zadań związanych z grafiką 3D, montażem wideo i innymi zastosowaniami wymagającymi wysokiej wydajności.

Laptopy ProArt P16 znajdziesz tutaj.

Drobny prezent na start

Z pewnością wśród tej listy prezentowej każdy znajdzie coś dla siebie. Święta to najlepszy moment, by podarować prezent, która nie tylko wygląda świetnie, ale też daje realną przewagę: w pracy, w zadaniach wymagających kreatywności, w walce z terminami i w gamingowych starciach. Dzięki akcji „Komentujesz? Zyskujesz!” wybór staje się jeszcze bardziej opłacalny. Po zakupie laptopa ASUS wystarczy zarejestrować produkt i dodać opinię, aby otrzymać czek BLIK o wartości 50 zł.