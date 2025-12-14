Vasco szykuje nowości na CES. Chcą ułatwić rozmowy w różnych językach

Vasco zaprezentuje na targach CES 2026 nowe rozwiązania tworzone z myślą o eliminowaniu barier językowych. Na stoisku w North Hall firma pokaże funkcje i urządzenia opracowane specjalnie na tegoroczną edycję targów.

Targi CES od lat są miejscem, w którym producenci sprzętu elektronicznego, startupy i twórcy oprogramowania przedstawiają swoje najnowsze technologie. Dla firmy działającej w obszarze komunikacji międzyjęzykowej udział w tym wydarzeniu stanowi okazję do przedstawienia rozwiązań odpowiadających na globalne wyzwania związane z mobilnością, migracją, edukacją czy współpracą biznesową.

Vasco na CES 2026

Vasco zapowiada, że prezentowane na targach rozwiązania powstały specjalnie z myślą o CES 2026, co może sugerować kierunki dalszego rozwoju branży tłumaczeń elektronicznych i narzędzi do komunikacji w czasie rzeczywistym. Producent nie zdradza szczegółów, ale podobno chodzi o kolejne innowacje związane z ułatwianiem komunikacji między użytkownikami różnych języków.

Firma podkreśla, że jej celem nie jest jedynie przekład słów, ale tworzenie technologii, które umożliwiają możliwie precyzyjne zrozumienie intencji rozmówców. To podejście wpisuje się w ideę towarzyszącą tegorocznemu wystąpieniu marki: „Beyond Barriers. Beyond Words. Beyond Possible”.

W praktyce oznacza to rozwijanie funkcji i urządzeń pozwalających redukować opóźnienia w tłumaczeniu, zwiększać dokładność przekazu, a także wspierać użytkowników w sytuacjach, w których brak wspólnego języka mógłby prowadzić do błędów lub nieporozumień.

Firma będzie obecna w Las Vegas Convention Center, w North Hall pod numerem 9677. Stoisko ma być miejscem prezentacji funkcji i urządzeń przygotowanych specjalnie na tę edycję targów.