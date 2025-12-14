  • benchmark.pl
  • Mobile
  • Vasco szykuje nowości na CES. Chcą ułatwić rozmowy w różnych językach
Mobile

Vasco szykuje nowości na CES. Chcą ułatwić rozmowy w różnych językach

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Vasco zaprezentuje na targach CES 2026 nowe rozwiązania tworzone z myślą o eliminowaniu barier językowych. Na stoisku w North Hall firma pokaże funkcje i urządzenia opracowane specjalnie na tegoroczną edycję targów.

Targi CES od lat są miejscem, w którym producenci sprzętu elektronicznego, startupy i twórcy oprogramowania przedstawiają swoje najnowsze technologie. Dla firmy działającej w obszarze komunikacji międzyjęzykowej udział w tym wydarzeniu stanowi okazję do przedstawienia rozwiązań odpowiadających na globalne wyzwania związane z mobilnością, migracją, edukacją czy współpracą biznesową.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Vasco na CES 2026 

Vasco zapowiada, że prezentowane na targach rozwiązania powstały specjalnie z myślą o CES 2026, co może sugerować kierunki dalszego rozwoju branży tłumaczeń elektronicznych i narzędzi do komunikacji w czasie rzeczywistym. Producent nie zdradza szczegółów, ale podobno chodzi o kolejne innowacje związane z ułatwianiem komunikacji między użytkownikami różnych języków.

Vasco

Firma podkreśla, że jej celem nie jest jedynie przekład słów, ale tworzenie technologii, które umożliwiają możliwie precyzyjne zrozumienie intencji rozmówców. To podejście wpisuje się w ideę towarzyszącą tegorocznemu wystąpieniu marki: „Beyond Barriers. Beyond Words. Beyond Possible”. 

W praktyce oznacza to rozwijanie funkcji i urządzeń pozwalających redukować opóźnienia w tłumaczeniu, zwiększać dokładność przekazu, a także wspierać użytkowników w sytuacjach, w których brak wspólnego języka mógłby prowadzić do błędów lub nieporozumień.

Firma będzie obecna w Las Vegas Convention Center, w North Hall pod numerem 9677. Stoisko ma być miejscem prezentacji funkcji i urządzeń przygotowanych specjalnie na tę edycję targów.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login