Wszystko wskazuje na to, że opłata za członkostwo w programie Amazon Prime zostanie zwiększona. Bardzo zauważalnie, bo o ponad 40 proc.

Amazon Prime cieszy się w Polsce sporym zainteresowaniem. Powody takiego stanu rzeczy są przynajmniej dwa - wiele korzyści, do jakich daje dostęp oraz cena, w której jest oferowany.

Abonament Amazon Prime w górę

Amazon Prime kosztuje 10,99 złotych miesięcznie, ale zdecydowanie bardziej kusi opcją z płatnością za cały rok, przy której opłata wynosi zaledwie 49 złotych. Zanosi się jednak na zmiany.

Już teraz osoby chcące skorzystać z promocji na darmowy miesiąc są informowane o tym, że po nim muszą liczyć się z opłatą wynoszącą 15,50 złotych miesięcznie lub 69 złotych rocznie.

"Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego lub członkostwa Twoja subskrypcja zostanie odnowiona, a my pobierzemy opłatę z karty podanej podczas rejestracji. Twoja opłata członkowska wyniesie 15,50 zł miesięcznie lub 69 zł rocznie. Jeśli nie chcesz kontynuować subskrypcji Prime po bezpłatnym okresie próbnym, możesz zrezygnować z niej na stronie Zarządzaj subskrypcją Prime" - czytamy na oficjalnej stronie amazon.pl.

Wciąż będzie taniej niż na Zachodzie

Póki co aktualni abonenci Amazon Prime nie zaczęli otrzymywać wiadomości o zmianie cennika. Spekuluje się, że oficjalnie nastąpi to od nowego roku.

Nietrudno wyliczyć, że mowa o podwyżce przekraczającej 40 proc. To bardzo dużo, chociaż biorąc pod uwagę kwoty, Amazon Prime pozostanie w Polsce znacznie tańszy niż na zachodnich rynkach. Nic nie wskazuje, aby jednocześnie zmienić miał się pakiet korzyści oferowany w ramach tego abonamentu - to zestaw rozmaitych bonusów dla osób robiących zakupy w sklepie Amazon, dostęp do serwisu Prime Video oraz oferta dla graczy Prime Gaming.

Foto na wejście: pexels