iRobot zmieni właściciela. Co z naszymi odkurzaczami?

Producent robotów Roomba w niedzielę ogłosił, że składa wniosek o ochronę przed bankructwem. Losy firmy będą w rękach jej wcześniejszych podwykonawców, Picea Robotics, która zdecydowała się na poniesienie kosztów długu zgromadzonego przez iRobot w ostatnich latach.

Przez ostatnie lata amerykańska firma nie miała dobrej passy. Wpływ na to miało między innymi nieudane przejęcie przez Amazon. Transakcja, którą oficjalnie zapoczątkowano w sierpniu 2022 roku, nie doszła do skutku. Opiewający na 1,4 miliarda dolarów kontrakt zerwano w styczniu 2024 roku. W szczytowym momencie w 2021 roku wartość firmy szacowano na 3,56 miliarda dolarów.

W marcu, gdy po raz pierwszy firma ogłosiła problemy finansowe, jej wartość spadła do 200 milionów dolarów. Pomimo wygenerowania 682 milionów przychodu w 2024 roku, konkurencja z Chin okazała się zbyt mocna. Nie zmieniły tego nowe urządzenia, w których firma nadrobiła technologiczne braki, stawiając między innymi na nawigację z wykorzystaniem LiDARu, chociażby w modelu iRobot Roomba Plus 505 Combo.

Jak iRobot stał się ofiarą własnego długu?

Historia firmy, która jako pierwsza zasłynęła robotami odkurzającymi, to zbieg kilku niekorzystnych okoliczności. Spadająca sprzedaż w obliczu coraz większej konkurencji z pewnością nie pomogła w spłacie 200,6 milionów dolarów długu. Ten wywodzi się między innymi z pożyczki zaciągniętej w 2023 roku na to, by sfinansować koszty operacyjne.

Z raportu rocznego za 2024 rok wynika, że firma utraciła zapas oszczędności, który na koniec 2024 roku skurczył się do 134,3 miliona dolarów. W odzyskiwaniu płynności nie pomogły cła, w tym 46-procentowa stawka na import z Wietnamu, gdzie iRobot produkował swoje odkurzacze. Oprócz długu zewnętrznego firma miała zobowiązanie w wysokości 74 milionów dolarów wobec swojego podwykonawcy, Picea. I to Picea będzie kluczowym podmiotem dla przyszłości marki iRobot.

Co z marką iRobot? “Strategiczna transakcja napędzi długoplanowy plan wzrostu”

Pod nazwą “Picea” ktyją się dwie firmy: PICEA Robotics Co., Ltd. Oraz Santrum Hong Kong CO., Limited. To one zaopiekują się dziedzictwem marki iRobot, gdyż zdecydowały się spłacić dług zewnętrzny firmy oraz dokonać restrukturyzacji marki. Jak potwierdza Gary Cohen, CEO iRobot: “Ta transakcja wzmocni naszą pozycję finansową oraz pozwoli zapewnić ciągłość naszym konsumentom, klientom i partnerom”.



iRobot Roomba Plus 505 Combo to jeden z ostatnich robotów producenta

Użytkownicy nie muszą się martwić o to, że ich roboty przestaną działać. Pod nowym zarządem i z nową strukturą firma utrzyma obecną infrastrukturę. Po 23 latach od zaprezentowania pierwszego robota Roomba w 2002 roku, spółka musi jednak na nowo przemyśleć swoją strategię. Następny rozdział pod skrzydłami chińskich firm ogranicza alternatywę dla rozwiązań z Państwa Środka.