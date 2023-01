Zresztą nie tylko iPhone’a. W ramach usługi Weź Suba w Komputronik stworzonej przy współpracy z firmą Rent Up Europe S.A. oraz z bankiem Alior Bank S.A. możesz wynająć także smartfony innych producentów, jak również laptopy, smartwatche i inne urządzenia.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.

Nie kupuj, Weź Suba w Komputronik

Coraz częściej subskrybujemy usługi zamiast kupować je na własność. Muzyki słuchamy na Spotify, seriale oglądamy na Netflix, a dokumenty tworzymy w programie Word z pakietu Microsoft 365. Dzięki temu możemy otrzymywać błyskawiczny dostęp do najnowszej muzyki, najnowszych seriali i najnowszych funkcji, płacąc jedynie za możliwość korzystania.

A gdyby tak przełożyć to wszystko na sprzęt? Cóż, nie trzeba już gdybać, bo to właśnie to, co proponuje nam Komputronik w usłudze Weź Suba.

Jak mieć zawsze najnowszy sprzęt?

Zasada jest prosta: zamiast kupować na własność sprzęt, który – jak wiadomo – szybko się starzeje i traci na wartości – możemy go sobie wynająć. Dzięki temu, że subskrypcję wykupuje się tylko na dwanaście miesięcy, możemy co rok wymieniać telefon, laptopa czy też inteligentny zegarek na nowszy model, z pakietem najnowszych funkcji i technologii.

Jeśli więc lubisz mieć to, co najlepsze, a nie lubisz z kolei dużych i bezsensownych wydatków, to usługa Weź Suba brzmi jak stworzona dla Ciebie. Dzięki niej nie tylko omija Cię większy wydatek, ale też zawsze masz dostęp do najnowszych rozwiązań.

Co ważne, w usłudze Weź Suba nie ma żadnych ukrytych kosztów ani gwiazdek. Już w momencie wykupienia subskrypcji wiesz, jaka będzie wysokość miesięcznej opłaty. Nie spędzisz też całego dnia na dopełnianiu formalności – cały proces w salonie nie zajmie Ci więcej niż kwadrans.

Czy to się opłaca? Jeszcze jak!

Pomyśl – jeśli jesteś entuzjastą nowych technologii, to telefon wymieniasz pewnie nie rzadziej niż co dwa lata. Równocześnie (zawsze) najnowszego iPhone’a w usłudze Weź Suba możesz mieć za mniej niż połowę wartości, a umowę podpisujesz na rok. Prosta matematyka wystarczy, by zrozumieć, że to się opłaca.

I jasne – nie odsprzedaż później takiego smartfona, bo po roku musisz go zwrócić i albo zakończyć subskrypcję, albo wymienić urządzenie na nowszy model. Ostatecznie jednak sama lub sam musisz zdecydować, czy jest to minus, który przekreśla opłacalność usługi.

No dobrze, to ile to kosztuje?

Przejdźmy do konkretów, a więc do tego, ile kosztuje wynajem sprzętu w Komputronik. Za najnowszego iPhone’a 14 zapłacisz 212 złotych miesięcznie, a jeśli interesuje Cię model z dopiskiem „Pro”, to wysokość miesięcznej opłaty wynosi 271 złotych.

Subskrypcja innych świetnych telefonów również się opłaca, na przykład Samsung Galaxy S22 5G w usłudze Weź Suba to koszt na poziomie 172 zł miesięcznie. Z kolei wypasiony Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ze składanym ekranem będzie Cię kosztować 344 zł miesięcznie.

Wynająć możesz nie tylko telefon, ale też na przykład laptopa. Koszty są bardzo zbliżone. Przykładowo: gamingowy ASUS TUF Gaming A15 (z procesorem AMD Ryzen 5-4600H, 16 GB pamięci RAM i grafiką RTX 3050) dostępny jest od 195 zł miesięcznie, a najnowszy MacBook Air – od 379 zł miesięcznie.

Na tym nie koniec, sprawdź wszystkie urządzenia dostępne w usłudze Weź Suba.

Możesz czuć się bezpiecznie

Wybierając sprzęt w usłudze Weź Suba jest niewiele rzeczy, o które musisz się obawiać. Twój telefon, laptop czy smartwatch jest objęty gwarancją, a do tego otrzymujesz SafeUp.

W ramach usługi SafeUp możesz liczyć na bezpłatną diagnozę i zabezpieczenie folią ochronną, a naprawa zbitego ekranu zostanie sfinansowana aż w 70% (w przypadku smartfonów i laptopów). Możesz także wykupić wariant SafeUp+, by także część najpopularniejszych napraw została za Ciebie pokryta prawie całkowicie.

Chcesz Wziąć Suba? Udaj się więc do najbliższego salonu Komputronik, oferującego usługę wynajmu sprzętu. Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Komorniki, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Toruń, Warszawa i Wrocław – w tych miastach istnieje możliwość skorzystania z tej oferty (tutaj znajdziesz pełną listę salonów). Handlowcy Komputronik udzielą szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.