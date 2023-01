Planujesz kupić nowego laptopa? Pospiesz się, a skorzystasz z promocji, które właśnie trwają w sklepie Komputronik. To szansa na to, by nie tylko zapłacić mniej, ale też otrzymać nieliche prezenty.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.

Jak po nowego laptopa, to do sklepu Komputronik

Noworoczne postanowienia bywają różne. Jedni planują schudnąć, inni rzucić palenie lub przeczytać 52 książki w roku, a jeszcze inni chcą spędzać więcej czasu z rodziną. Dobrym postanowieniem może być też to, by mniej się denerwować przez ten stary komputer, który już dawno zasłużył na emeryturę.

Jeśli więc właśnie na początku roku chcesz kupić sobie nowego laptopa, to… zajrzyj do sklepu Komputronik. Dlaczego? Ano dlatego, że czekają tam dobre promocje. Oto kilka przykładów.

Kup laptopa Lenovo Yoga i odbierz tablet

Możesz na przykład kupić dowolnego laptopa Lenovo z serii Yoga – jeśli zrobisz to do 31 marca i się zarejestrujesz, to w prezencie otrzymasz tablet Lenovo Tab M8 (2. generacji). Dzięki temu bez dwóch zdań mobilna rozrywka i praca wejdzie na nowy, jeszcze wyższy poziom.

Kup laptopa Acer Swift i odbierz Chromebooka

Jeżeli natomiast do końca stycznia kupisz laptopa Acer z rodziny Swift i wypełnisz formularz zgłoszeniowy, to w ciągu maksymalnie trzech tygodni do twoich drzwi zapuka kurier, trzymający w rękach pudełko, w którym znajdziesz drugiego laptopa – Chromebooka 315 (o wartości 1599 zł).

Kup laptopa Acer Nitro i odbierz myszkę

A gdy celujesz w laptopa gamingowego, to możesz skorzystać z innej promocji aktywnej do końca tego miesiąca. Zasady są proste: kupujesz sprzęt z serii Acer Nitro, wysyłasz swoje zgłoszenie i po upływie maksymalnie 21 dni otrzymujesz prezent w postaci rasowej myszki gamingowej Acer Nitro Mouse II.

Kup laptopa LG Gram i odbierz monitor

Marzy ci się niezwykle lekki i ultramobilny laptop do pracy, nauki i zabawy? W takim razie ruszaj do sklepu Komputronik po notebooka z rodziny LG Gram 2022. Możesz wybrać model z ekranem o przekątnej 14, 15, 16 lub 17 cali i w każdym przypadku otrzymasz bonus – przenośny monitor LG gram +view z 16-calowym wyświetlaczem. Ta akcja trwa do 28 lutego.

Jeśli wciąż nie udało ci się znaleźć czegoś dla siebie, to rozejrzyj się dokładniej po ofercie sklepu Komputronik. Przedstawione tu promocje stanowią bowiem niewielki wycinek tego, z czego możesz skorzystać.

