Wielkie zmiany w ofertach operatorów. Unijne przepisy stawiają sprawę jasno

Klamka zapadła - operatorzy i dostawcy internetu muszą przebudować swoje oferty. Na celowniku urzędników znalazły się usługi uprawniające do nielimitowanego korzystania z sieci w ramach pojedynczych aplikacji.

Chodzi o oferty typu "zero rating", dzięki którym ruch sieciowy generowany przez pojedyncze aplikacje lub całe kategorie aplikacji nie uszczupla dostępnego pakietu danych.

Przykładem takiej usługi jest Social Pass sieci Orange, dzięki któremu w wybranych ofertach z apek TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, X, Pinterest, Messenger, Whatsapp, Viber, Telegram i Parrot One można korzystać bez limitu danych.

Nielimitowany internet w aplikacjach został uznany za niezgodny z unijnym prawem

Co prawda w Polsce zakaz świadczenia usługi "zero rating" został wydany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, ale ten powołuje się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Organ już trzykrotnie uznał tego typu oferty za niezgodne z obowiązującymi przepisami.

"Dostawcy usług do internetu powinni traktować wszystkie transmisje danych tak samo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji, bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też na wykorzystywane urządzenia końcowe" - czytamy w przytoczonym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2015 roku.

W sytuacji, gdy operator pozwala - dajmy na to - korzystać z jakiejś apki strumieniowania muzyki bez limitu, a konkurencyjne usługi uszczuplają paczkę danych, użytkownicy mają motywację, by korzystać z tej konkretnej aplikacji. A to - zdaniem TSUE - jest sprzeczne z ideą otwartego internetu.

W 2023 roku UKE przyjrzało się ofertom największych dostawców internetu w Polsce, czyli firm T-Mobile, Orange, Polkomtel, P4, Canal+, Polsat Cyfrowy oraz Premium Mobile. Kontrola wykazała, że usługi w modelu "zero rating" świadczy cała siódemka.

W związku z tym dostawcy otrzymali od UKE zakaz zawierania umów na tego typu usługi oraz nakaz modyfikacji już aktywnych ofert. Na wprowadzenie zmian firmy mają 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych.