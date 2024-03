Rząd bierze się za telefonicznych oszustów. Nowe przepisy weszły w życie

SMS-y i połączenia telefoniczne to potężne narzędzie w rękach oszustów. Rząd próbuje wytrącić im to narzędzie z rąk.

Duże zmiany w telekomunikacyjnym zostały zapowiedziane w lutym 2023, ale ich pełne wdrożenie rozplanowano na kilkanaście miesięcy. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że 25 marca wykonany został "kolejny krok w walce z nadużyciami w komunikacji elektronicznej".

Fałszywe SMS-y i połączenia będą blokowane. Nowe obowiązki dla operatorów

Pierwsza zmiana dotyczy SMS-ów. Od teraz operatorzy mają obowiązek blokowania wiadomości SMS zawierające fałszywe identyfikatory, za pomocą których oszuści podszywają się pod podmioty publiczne. Przeprowadzanie tego typu wyłudzeń będzie tym samym znacznie trudniejsze.

Druga zmiana dotyczy połączeń głosowych. Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił wykaz numerów służących do odbierania połączeń, które wykorzystywane są przez infolinie banków, urzędów i innych podmiotów. Jeśli jakiś oszust spróbuje wykonać połączenie podszywając się pod jeden z takich numerów, zostanie ono zablokowane.

Na tym nie koniec. Do 16 kwietnia operatorzy mają czas na podłączenie się do systemu telegraf.cert.pl, za pomocą którego będą mogli przekazywać wzorce fałszywych SMS-ów. Wiadomości pasujące do tych wzorców również będą blokowane i nie trafią do adresatów.

Kolejne obowiązki związane z blokowaniem fałszywych połączeń mają wejść w życie we wrześniu. Operatorzy potrzebują czasu na wdrożenie niezbędnych mechanizmów.