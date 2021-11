Jeff Bezos przez wiele tygodni nie pozwalał nikomu zapomnieć, że projekt księżycowego lądownika Blue Origin okazał się niewystarczająco kosmiczny dla NASA. Czy decyzja sądu zakończy tę farsę i misja Artemis ma szansę wrócić na swoje tory?

Historia budowy lądownika księżycowego była całkiem poważna jeszcze rok temu. NASA potrzebuje go, aby zrealizować misję Artemis i ponownie sprowadzić człowieka na Księżyc. Agencja nie chce samodzielnie odwiedzać srebrnego globu i postanowiła zlecić kwestie transportowe firmie prywatnej. Wiosną 2020 roku o kontrakt na budowę lądownika księżycowego dla NASA starania rozpoczęły aż trzy projekty:

Human Landing System (Dynetics)

Integrated Lander Vehicle (Blue Origin)

Starship (Space X)

Po roku NASA uznała, że najbardziej w jej guście jest propozycja Space X.

Dlaczego Starship został lądownikiem księżycowym NASA?

Starship ma woje wady, ale przemawiało za nim doświadczenie dotychczasowej współpracy Space X z NASA, wyniki testów prototypu SN9 i kompletny plan działań w przypadku sytuacji awaryjnych. Duże znaczenie miał też budżet. Wszystkie projekty były za drogie dla Agencji, ale najtańszy pozwalał na jakiekolwiek negocjacje. Space X okazało się do nich skłonne i proponując korzystne dla NASA rozłożenie płatności w czasie, ostatecznie zdobyło kontrakt.

Obszerne wyjaśnienia NASA okazały się rozczarowujące dla Dynetics. Projekt ich lądownika nie miał szans na realizację ze względów budżetowych, a agencja wystawiła mu słabą ocenę techniczną. Lepsze noty zebrał projekt Blue Origine, ale drugie miejsce sprawiło, że Jeff Bezos poczuł kosmiczny gniew. Skończyła się tym samym jakakolwiek powaga sytuacji.

Dlaczego inne dzieci nie lubią Jeffa Bezosa?

Zamiast przyjąć decyzję NASA z godnością i poszukać sobie takiej piaskownicy, w której będzie mile widziany, Jeff Bezos zaczął domagać się udziału w zabawie pod nazwą Artemis. Na dodatek w sposób, który każdemu "kosmicznemu Jeffowi" gwarantuje porzucenie bez żalu w trakcie każdej wycieczki szkolnej.

Cały świat dowiedział się, że falliczny Starship Space X jest niebezpieczny, za duży, paliwożerny i nieprzyjazny środowisku naturalnemu. Wybieranie się nim gdziekolwiek to przepis na katastrofę. Projekt Blue Origin jest fajniejszy, a kosmiczny Jeff tak bardzo zdecydowany na ten Księżyc, że może się dorzucić do wycieczki kwotą dwóch miliardów dolarów.

Wkład Jeffa Bezosa w misję Artemis

Chociaż miotanie się Jeffa Bezosa było przede wszystkim zabawne, to dla NASA zaczęło być problemem już w sierpniu br. Blue Origin zaskarżyło wtedy decyzję przetargową NASA, a jej zasadność miał rozważyć Amerykański Sąd Roszczeń Federalnych (United States Court of Federal Claims). Niezależnie od tego, kto ma rację, sam wniosek oznaczał dla Agencji zamrożenie projektu budowy lądownika aż do momentu wydania orzeczenia.

Space X cały czas realizowało budowę, ale NASA nie mogła brać w niej udziału, ani realizować swoich zobowiązań w stosunku do Space X. Nie było też pewne, jak długo ta sytuacja potrwa, a to stawiało pod znakiem zapytania cały terminarz misji Artemis. Jeff Bezos już wielokrotnie udowodnił, że kłótnie to jego prawdziwa pasja, a fiasko misji mogłoby mu dać satysfakcję.

Krajobraz po bitwie o lądownik księżycowy dla misji Artemis

4 listopada okazało się, że kosmiczny Jeff ma też swoje rozsądne oblicze, a kłótnie już mu się znudziły.Tego dnia Sąd Federalny głosem sędziego Richarda A. Hertlinga wydał decyzję o odrzuceniu sprzeciwu Blue Origin.

Jeff Bezos jest rozczarowany, ale spokojny:

NASA planuje powrócić do prac nad budową lądownika najszybciej, jak możliwe i nie przekreśla współpracy z żadnym przedsiębiorcą w przyszłości.

Pełnego uzasadnienia wyroku zainteresowane strony mogą spodziewać się w najbliższych dniach, a jego publiczna publikacja nastąpi po 18 listopada br. Blue Origin ma jednak większych możliwości odwołania się od decyzji i bitwę o lądownik księżycowy można uznać za rozstrzygniętą.

Źródło: Twitter, NASA