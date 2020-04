Cloudpunk to jedna z wielu cyberpunkowych produkcji, jakie w tym roku trafią do sprzedaży. Jakość niektórych z nich może być dyskusyjna, ale w tym konkretnym przypadku – jak się okazuje – jest naprawdę dobrze.

Cloudpunk to świetnie wyglądająca przygodówka w cyberpunkowym klimacie. Odpowiada za nią studio Ion Lands z Berlina, które wykonało kawał dobrej roboty. Najlepiej świadczą o tym pierwsze oceny, oscylujące wokół ósemki. Zanim jednak do nich przejdziemy, zerknijcie na premierowy zwiastun tej produkcji.

Zobacz najnowszy zwiastun Cloudpunk z okazji premiery:

Jesteśmy kurierami w nie do końca legalnej firmie. To daje nam spore możliwości – od zwiedzania tego niezwykle klimatycznego świata, po spotykanie olbrzymiej liczby ludzi i androidów z ciekawymi historiami do opowiedzenia. Ich opowieści już same stanowią wartość, ale do tego przybliżają nas do rozwiązania mrocznych tajemnic korporacji. To ważne, a każda nasza decyzja będzie miała wpływ na ciąg dalszy…

Jak to wszystko wypada w praktyce? Okazuje się, że bardzo dobrze. Wśród ocen dominują ósemki, a na Steamie gra zbiera „bardzo pozytywne” recenzje. Chwalone są przede wszystkim: wspaniały klimat, swoboda rozgrywki i ciekawa historia. Niektórym nie do końca przypadło do gustu „flow” tej produkcji, jako że jest ona dość powolna. Ale jeśli szukacie czegoś do zrelaksowania się, to powinniście być zadowoleni.

Oto niektóre spośród pierwszych ocen:

GameWatcher – 6,5/10

JeuxActu – 8,5/10

PC Gamer – 8,0/10

PC Invasion – 8,0/10

The Indie Game Website – 8,0/10

+ Recenzje na Steam: 85% pozytywnych

Od kilku dni gra Cloudpunk jest już dostępna na PC. W przyszłości zasili również katalogi PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Zamierzacie dać jej szansę?

Źródło: Metacritic, Ion Lands

