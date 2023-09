11 bit studios ma ciekawy konkurs dla uczniów i nauczycieli. Za wykonanie zadania można otrzymać nagrody pieniężne i gry – oraz zwiedzić siedzibę studia.

This War of Mine to gra komputerowa, która opowiada o grupie cywilów walczących o przetrwanie w warunkach wojny. Tytuł wydano w 2014 roku. W styczniu 2023 TWoM wprowadzono do podstawy programowej polskich szkół. Teraz twórcy z 11 bit studios we współpracy z Fundacją na Rzecz Wielkich Historii i Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych zorganizowali konkurs związany z grą.

This Game of Mine – zasady konkursu dla uczniów i nauczycieli

Konkurs This Game of Mine jest skierowany do uczniów i nauczycieli z całego kraju. Uczniowie muszą zagrać w TWoM, a następnie na podstawie swoich doświadczeń w grze napisać opowiadanie, reportaż lub pamiętnik.

Z kolei zadaniem nauczycieli jest zapoznanie się z grą, przygotowanie scenariusza lekcji na jej podstawie i przeprowadzenie tej lekcji w szkole.

Konkurs trwa do połowy listopada. Uczestnicy mają szansę na wygranie gier od 11 bit studios, nagród pieniężnych oraz wizyty w biurze studia w Warszawie (termin do ustalenia).

Webinary o grach

Start konkursu ubogacono ciekawymi webinarami. Pierwszy z nich – o edukacji poprzez gry wideo – już się odbył, ale w planach są jeszcze dwa kolejne.

I tak 26 września Jędrzej Sołowij, gracz i popularyzator włączania gier w proces nauczania, przyjrzy się tytułom, które rozwijają i wykraczają poza ramy prostej rozrywki. Natomiast 3 października dr Karol Jachymek opowie "o tym, co ludzie robią w internecie i mediach cyfrowych".

źródło: materiały prasowe