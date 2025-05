Huawei rusza w Polskę. Można zobaczyć innowacje z bliska

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2025 ponownie wyrusza w trasę po Europie, a Polska będzie jednym z przystanków tej technologicznej podróży.

W dniach 21-26 maja, w centrum wystawienniczym Huawei, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinach takich jak Storage, Sieci optyczne i Datacom. Technologie te wspierają różnorodne sektory, w tym opiekę zdrowotną, administrację publiczną, edukację, dostawców usług internetowych, handel detaliczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Przyspieszenie Inteligencji Cyfrowej Przemysłu”.

Rusza Huawei Europe Enterprise Roadshow 2025

Mobilna wystawa Huawei odwiedzi trzy polskie miasta. Rozpocznie się 21 maja w Warszawie, gdzie przed Pałacem Kultury i Nauki stanie strefa demonstracyjna w ramach konferencji Huawei ICT Day. Następnie, 23 maja, ekspozycja przeniesie się do Krakowa, gdzie będzie dostępna w hotelu Premier. Trasa zakończy się 26 maja w Sopocie podczas Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, organizowanej przez PIKE i INET, na parkingu hotelu Sofitel Grand. W Warszawie i Krakowie strefa będzie czynna od 9:30 do 17:00, natomiast w Sopocie od 11:00 do 19:00. Wstęp jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej wydarzenia.

Mobilne centrum innowacji oraz ICT Day 2025 to wyjątkowa szansa na praktyczne zapoznanie się z najnowszymi technologiami oferowanymi przez Huawei. W centrum wystawienniczym zostaną przedstawione nowatorskie rozwiązania w dziedzinach takich jak systemy pamięci masowej (Storage), sieci optyczne (Optical Network) oraz technologie transmisyjne i przełączające (Datacom). Te innowacje wspierają rozwój kluczowych sektorów, w tym opieki zdrowotnej, administracji publicznej, edukacji, dostawców usług internetowych (ISP), handlu detalicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Innowacje do dyspozycji odwiedzających

Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko obejrzeć prezentowane technologie, ale również samodzielnie je przetestować w specjalnie przygotowanych strefach demonstracyjnych. Na miejscu obecni będą inżynierowie Huawei oraz przedstawiciele dystrybutorów, którzy zapewnią merytoryczne wsparcie, odpowiedzą na pytania i zaprezentują najbardziej zaawansowane rozwiązania dostosowane do potrzeb kluczowych branż. ICT Day od lat przyciąga partnerów biznesowych, klientów oraz firmy współpracujące z Huawei, tworząc przestrzeń sprzyjającą profesjonalnemu networkingowi i wymianie doświadczeń. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli również zrelaksować się w strefie wypoczynkowej z kawiarnią serwującą świeżo paloną kawę, wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami oraz skorzystać z licznych udogodnień zapewniających komfortową atmosferę spotkań branżowych. Dodatkową atrakcją strefy będzie Foto i Video budka AI, w której każdy z uczestników będzie mógł stworzyć niepowtarzalne zdjęcie lub film z własnym udziałem.

ICT Day to sztandarowe wydarzenie organizowane przez Huawei Enterprise Business Group, które co roku na wiosnę przyciąga partnerów, klientów oraz ekspertów z branży technologicznej w Polsce. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze trendy i innowacje z oferty Huawei, w tym premierowe rozwiązania dotyczące sieci i pamięci masowej. Tegoroczna edycja odbędzie się 21 maja w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki, a mobilne centrum wystawiennicze zostanie umiejscowione przy deptaku na placu Defilad. Wydarzenie to zainauguruje trasę Huawei Europe Enterprise Roadshow w Polsce.

Następnym przystankiem na trasie będzie Kraków, gdzie 23 maja odbędzie się podobna konferencja. Wydarzenie to będzie wspierane przez polskich dystrybutorów rozwiązań Huawei, takich jak S4E, Exclusive Networks oraz Arrow ECS.

Natomiast 26 maja mobilna wystawa Roadshow dotrze do Sopotu, gdzie zostanie umiejscowiona na parkingu Hotelu Sofitel Grand, zaledwie 200 metrów od miejsca Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, organizowanej przez PIKE i INET Group. Huawei, jako wieloletni partner tego wydarzenia, zaprasza uczestników konferencji do odwiedzenia swojej mobilnej strefy technologicznej. Huawei Europe Enterprise Roadshow będzie również dostępna dla klientów z województwa pomorskiego oraz okolicznych regionów, oferując im możliwość bezpośredniego zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami marki.

Harmonogram wizyt Mobilnego Centrum Ekspozycyjnego w Polsce

21 maja – Warszawa | Pałac Kultury i Nauki

23 maja – Kraków | Hotel Premier

26 maja – Sopot | Hotel Sofitel Grand

Rejestracja na stronie wydarzenia: https://huaweiroadshowpolska.pl/