Play of Battle – gra studia Jacka Bartosiaka – nabiera pożądanych kształtów. Tej jesieni pojawi się demo na platformie Steam. Zapowiedzi wersji demonstracyjnej towarzyszy nowy zwiastun.

Jeśli nie słyszeliście o grze Play of Battle, to spieszę z wyjaśnieniem. Mamy do czynienia z produkcją będącą połączeniem grand strategy z bitwami w trybie RTS. Gra stawia na realizm. Play of Battle ma charakter symulacyjny, ale ukazuje alternatywny rozwój prawdziwych zdarzeń. W toku rozgrywki gracze wcielą się w przywódcę jednego ze współczesnych państw i będą lawirować, by zapewnić swojemu krajowi dominację na świecie.

Nadchodzi demo Play of Battle

W październiku na platformie Steam pojawi się wersja demonstracyjna gry. Czego możemy się spodziewać? Twórcy pozwolą pokierować Polską roku 2022 r. Alternatywna wizja zakłada upadek Ukrainy i eskalującą agresję wymierzoną w nasz kraj. Głównym celem graczy będzie obrona terytorium państwa oraz zarządzanie nim w czasie pogłębiającego się kryzysu.

Rozgrywka bazuje na rozbudowanym systemie makroekonomicznym opartym na modelu IS-LM-BP, który pozwala symulować działanie gospodarki. Gracze staną przed koniecznością podejmowania decyzji w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej, zarządzania kursem walutowym, regulowania poziomu stóp procentowych oraz budowania relacji gospodarczych z innymi krajami.

Play of Battle pozwoli zapoznać się z tematyką wojny hybrydowej, dezinformacji oraz strategii działań asymetrycznych. Gra oferuje również wiernie odwzorowaną warstwę RTS, umożliwiającą kierowanie oddziałami w czasie rzeczywistym podczas starć opracowanych z dużym naciskiem na szczegóły. Walki rozgrywać się będą w rzeczywistych miejscach, takich jak Braniewo, strategiczny Przesmyk Suwalski, tereny w pobliżu Pilicy czy warszawski Żerań, co dodatkowo wzmacnia poczucie immersji.

"Demo naszej gry będzie pierwszym istotnym sprawdzianem rynkowym dla Play of Battle, pozwoli zebrać nam opinie graczy i uzyskać istotne informacje statystyczne oraz dotyczące obszarów, które najbardziej spodobały się graczom" - mówi Jarosław Kotowski, Game Director i wiceprezes Play of Battle S.A.

W prace nad tytułem zaangażowany jest Jacek Bartosiak i nie tylko. Swój wkład w Play of Battle ma również Krystian Zięć (pilot F-16), gen. Waldemar Skrzypczak, dr George Friedman oraz prof. Norman Davies. Co sądzicie o tej grze? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Play of Battle