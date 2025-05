Nowy sprzęt dla graczy. MSI chwali się nowościami z targów Computex 2025

Niebawem na Tajwanie startują targi Computex 2025 – jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie technologii. Firma MSI już teraz ujawnia, jakie nowości zaprezentuje na swoim stanowisku. Wśród nich znajdziemy zarówno podzespoły komputerowe, jak i gamingowe peryferia.

Targi Computex 2025 to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów technologii. Wydarzenie to zgromadzi najważniejszych producentów, w tym firmę MSI, która przygotowuje sporo ciekawych podzespołów i peryferii. MSI już zdradziło, co zaprezentuje na swoim stoisku. Przedstawiamy najciekawsze nowości, które z pewnością przyciągną uwagę entuzjastów sprzętu komputerowego i graczy.

Płyty główne AMD AM5 do małych komputerów

MPG X870I EDGE TI WIFI i MPG B850I EDGE TI WIFI to nowe płyty mini-ITX dla platformy AMD, wyróżniające się eleganckim srebrno-białym wykończeniem, zaawansowanym chłodzeniem i wsparciem dla PCIe Gen 5. Obie oferują nowoczesną łączność, w tym Wi-Fi 7 (320 MHz) i LAN 5G.

Model X870I dzięki karcie Xpander 5-w-1 obsługuje aż trzy gniazda M.2 – wyjątkowe w komputerach SFF. Z kolei B850I posiada 8-fazową sekcję zasilania, slot PCIe Gen 5 i dwa złącza M.2, idealnie pasując do białych zestawów.

Nowości w dyskach SSD

MSI prezentuje dysk SPATIUM M571 PCIe 5.0 z kontrolerem PHISON E28, wykonany w 6 nm litografii TSMC. Nowy model zużywa do 20% mniej energii niż poprzednik, co czyni go idealnym dla graczy i profesjonalistów.

Pojawił się także przenośny dysk DATAMAG SSD z interfejsem 40 Gb/s / 20 Gb/s oraz nowa aplikacja DATAMAG dostępna w Apple Store – ułatwiająca zarządzanie dużymi plikami.

Rewolucyjny monitor gamingowy QD-OLED

MSI zapowiada też MPG 271QR QD-OLED X50 - pierwszy na świecie 27-calowy monitor 2K QD-OLED z odświeżaniem 500 Hz, wyposażony w czujnik obecności AI Care Sensor. Dzięki układowi z NPU i czujnikowi CMOS monitor sam wykrywa obecność użytkownika i chroni panel OLED. Model posiada certyfikaty VESA ClearMR 21000 i DisplayHDR True Black 500, oferując doskonałą ostrość i głęboką czerń.

Nowe gamingowe peryferia

MSI rozszerza swoją ofertę o myszy VERSA 500 WIRELESS 8K i VERSA 300 WIRELESS 8K. Obie cechują się lekką konstrukcją, częstotliwością próbkowania 8000 Hz i precyzją, której oczekują wymagający gracze. Model VERSA 500 dodatkowo oferuje magnetyczny scroll oparty na technologii efektu Halla.

W maju zadebiutuje nowa seria urządzeń MSI PRO. Mysz VERSA PRO WIRELESS zapewni szerokie opcje konfiguracji, a klawiatura STRIKE PRO WIRELESS zaoferuje cichą konstrukcję, klawisze multimedialne i różnorodne keycapy do personalizacji.