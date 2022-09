Przedstawiamy wyniki 1. konkursu w ramach Back to School 2022. Sprawdź, czy to właśnie do Ciebie trafi telefon Redmi Note 11 Pro+ 5G z wyświetlaczem 120 Hz i szybkim ładowaniem 120 W!

W ramach akcji Back to School 2022 wraz z partnerami przygotowaliśmy 10 konkursów ze świetnymi nagrodami, których wartość sięga nawet 3000 złotych. Aktualnie trwa konkurs numer trzy, w którym do wygrania jest rasowy monitor gamingowy iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 z 28-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 4K – jeśli masz na niego chrapkę, spróbuj swoich sił, ale my tymczasem wracamy do tematu, dla którego się tutaj zebraliśmy…

Redmi Note 11 Pro+ 5G w Back to School 2022 – wyniki konkursu

W pierwszym konkursie zorganizowanym w ramach akcji Back to School 2022 do wygrania był telefon Redmi Note 11 Pro+ 5G w wersji z 8 GB RAM i 128 GB na pliki. Aby zdobyć tego świetnego smartfona trzeba było poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania zamknięte, a następnie wykazać się kreatywnością w pytaniu otwartym.

Od razu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział. Nie brakowało inspirujących i intrygujących, ale też zupełnie odjechanych wierszyków i rymowanek. Naprawdę doceniamy Waszą kreatywność (i – korzystając z okazji – szczególnie chcielibyśmy pozdrowić właściciela kurki Juzi, wirtuozów gitary i miłośników komentowania publikacji na benchmarku).

Aż chciałoby się nagrodzić wielu z Was, ale ostatecznie nagroda była tylko jedna. Benchmarkowe jury zadecydowało, że...

Telefon Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB wygrywa Paweł, używający w serwisie nicku pawber .

Gratulujemy, Pawle i zachęcamy, do regularnego sprawdzania skrzynki mailowej!

Konkursy na Back to School 2022 – 7 z nich wciąż przed nami

Chcesz być jak Paweł? Zaglądaj więc codziennie na benchmark.pl i szukaj kolejnych konkursów na stronie akcji Back to School 2022 – nie zwalniamy tempa aż do końca września. Życzymy powodzenia i na koniec przypominamy, że przy wybieraniu zwycięzcy możemy wziąć pod uwagę tylko odpowiedzi użytkowników, którzy mają uzupełnione w profilu swoje dane (imię i adres mailowy).

Źródło: informacja własna