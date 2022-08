Ostatnie dni sierpnia to zawsze dobry czas na zakupy – szczególnie artykułów szkolnych i szeroko rozumianego sprzętu. Ze swoją akcją na Back to School wystartował także Komputronik i z tego, co zdążyliśmy zobaczyć, w żadnym razie nie leci w kulki.

Komputronik ułatwia powrót do szkoły

Komputronik ruszył z całą masą wydarzeń i promocji z okazji zbliżającego się wielkimi krokami powrotu do szkoły. Przykładowo przecenił skonfigurowanego przez siebie peceta Komputronik Infinity X300 o kilka stówek, a do tego jeszcze pozwala dokupić 24-calowy monitor Samsung C24F390FHRX za symboliczną złotówkę. Za cały zestaw zapłacisz więc niespełna 4000 złotych, a będziesz mieć do dyspozycji sprzęt z procesorem Intel Core i3, grafiką GeForce GTX 1650 i 16 GB pamięci RAM.



Tak wygląda Komputronik Infinity X300 w środku.

Z podobnej oferty skorzystać mogą ci, którzy wolą mobilne rozwiązania. Weźmy takiego laptopa HP 15s-eq2315nw. To dobry komputer do nauki, wyposażony w procesor AMD Ryzen 3, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. Jest teraz dostępny z 200-złotowym rabatem i prezentem w postaci plecaka HP Active Backpack, stanowiącego dla niego bezpieczne schronienie – wystarczy, że kupisz laptopa w salonie lub przez Internet (lecz z odbiorem na miejscu).



A to już laptop HP 15s.

Na drukarkę lub akcesoria za symboliczną złotówkę możesz też liczyć przy zakupie gamingowego laptopa HP Omen 16-c0322nw. To potężna maszyna wyposażona w procesor AMD Ryzen 7, grafikę Radeon RX 6600M i 16 GB pamięci operacyjnej, a więc podzespoły, które poradzą sobie nawet z tymi nowymi grami. Ponadto wspomniany prezent to tylko dodatek – sam laptop jest dostępny w cenie niższej o 1500 złotych!



HP Omen 16 to gamingowy mocarz.

Świetne rabaty na koniec wakacji

Na fajne rabaty możesz też liczyć przy zakupie rozmaitych akcesoriów, jak choćby jednych z najlepiej ocenianych słuchawek gamingowych. Mowa o modelu HyperX Cloud II, który możesz kupić już za 279 złotych. Przecenione zostały również monitory, w tym 27-calowy Acer V277bip o uniwersalnej charakterystyce oraz 24-calowy Dell PS2418HT z dotykowym ekranem. Jeden i drugi możesz teraz nabyć zdecydowanie taniej niż normalnie.



HyperX Cloud II za 279 zł to naprawdę dobra oferta.

A może interesują cię gamingowe peryferia? Za nimi też warto rozejrzeć się w sklepach Komputronik. Szczególnie skutecznie uwagę przykuwa klawiatura Logitech G213 Prodigy – ceniona za ergonomię i jakość wykonania, a teraz dostępna z 70-złotowym rabatem. Ponad stówkę z kolei możesz zaoszczędzić przy zakupie myszki Razer Mamba Elite – niezwykle precyzyjnym, a do tego niezawodnym modelu, który sprosta wymaganiom nawet tych bardziej wymagających graczy.



Razer Mamba Elite przyciąga wzrok.

Warto też zajrzeć do sklepu Komputronik, gdy rozglądasz się za nowym smartfonem. Wśród tańszych urządzeń znajdziesz na przykład Redmi Note 10 5G za 899 złotych, a na średniej półce – Xiaomi 11 lite 5G NE za 1399 zł. Obydwa te modele mogą pochwalić się niezłymi ekranami, dobrymi aparatami i podzespołami, na których można polegać. A jeśli już jesteśmy przy smartfonach, to wspomnieć wypada o 30-procentowej zniżce na zabezpieczenie ekranu – możesz z niej skorzystać, jeśli zamówisz telefon z odbiorem w salonie.



Xiaomi 11 lite 5G NE to jeden z telefonów w obniżonych cenach.

Co jeszcze przygotował Komputronik z okazji Back to School?

Nawet tak duże rabaty mogą jednak dla wielu osób okazać się niewystarczające. Galopująca inflacja nie pomaga w przygotowaniach do nowego roku szkolnego, pomóc za to próbuje Komputronik. Stąd między innymi możliwość rozłożenia zakupu na 10 rat RRSO 0% albo nawet na 50 rat z opóźnieniem o miesiąc spłaty pierwszej z nich.

Promocje z poważnymi rabatami i atrakcyjne warunku zakupu to jeszcze nie wszystko, co Komputronik przygotował z okazji Back to School. To także darmowa diagnoza sprzętu w salonach (do końca września), cykl poradników, z których dowiesz się, co i jak w kwestii powrotu do szkoły, a także liczne konkursy z mega nagrodami. Znajdziesz je w mediach społecznościowych – zachęcamy więc do obserwowania Komputronik na Facebooku, Instagramie czy TikToku.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.