To fakt – w tym roku przegięliśmy. Mamy dla Was 10 konkursów, w których do wygrania są nagrody o wartości nawet 3000 złotych. No ale czego się nie robi dla Czytelników, by pomóc im w powrocie do nauki i pracy, który może być nie tylko bezbolesny, ale wręcz radosny!

Back to School 2022 – pomagamy wrócić z wakacji

Już od kilku tygodni na łamach benchmark.pl publikujemy poradniki i zestawienia, których celem jest ułatwienie i uprzyjemnienie przygotowań związanych z powrotem do szkoły lub pracy. Polecamy najlepszy sprzęt w dobrych cenach, a nawet przygotowaliśmy praktyczne wyprawki elektroniczne do 300 zł, do 500 zł i do 1000 zł.

Mamy 10 konkursów z nagrodami nawet za 3000 zł

To jednak nie koniec, bo razem z partnerami udało nam się przygotować cykl 10 konkursów, z którym wystartujemy już 1 września. Co trzy dni pojawi się kolejna szansa na zdobycie jednej z nagród, których wartość sięga nawet 3000 złotych netto. Czy wygrana w benchmarkowym konkursie nie brzmi jak świetny sposób na powrót z wakacji?

Zajrzyj do benchmarkowej strefy Back to School

Gorąco zachęcamy do sprawdzenia naszej specjalnej strefy Back to School 2022, w której znajdziesz wszystkie konkursy i poradniki, a także najlepsze oferty promocyjne na sprzęt, który może ci się przydać w nauce, jak i podczas pracy. Dodajmy na koniec, że głównym partnerem tegorocznej edycji jest Komputronik.

