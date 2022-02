Konrad Tomaszkiewicz przepracował w CD Projekt RED kilkanaście lat. Po ostatnim rozstaniu długo nie próżnował, bo już rozpoczyna nowy rozdział w swojej karierze.

Rebel Wolves, nowe studio Konrada Tomaszkiewicza

Drogi Konrada Tomaszkiewicza i CD Projekt RED rozeszły się w maju zeszłego roku. Atmosfera wokół tego wydarzenia nie była najlepsza, co nie zmienia jednak tego, że mówimy o osobie, która przyłożyła się do rozwoju serii Wiedźmin, zwłaszcza do jej ostatniej części.

Teraz Konrad Tomaszkiewicz pokieruje nowym studiem Rebel Wolves. Nie powinno brakować w nim talentu i umiejętności, niemal cały zespół ma wieloletnie doświadczenie w branży i pracę przy Cyberpunk 2077, Shadow Warrior 2 czy wspomnianym Wiedźmin 3: Dziki Gon. Tak, przynajmniej póki co to mocno rodzimy team. Aktualnie liczy kilkanaście osób, które mają stanowić rdzeń Rebel Wolves, ale plany zakładają, że w ciągu najbliższych kilku lat studio będzie zatrudniać ponad 80 osób.

„Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć, ale pozostajemy też dalej głodni. Chcemy eksperymentować, przesuwać granice, odkrywać nowe sposoby na opowiadanie historii w grach wideo. Czuliśmy, że założenie nowej firmy da nam swobodę podejmowania niezbędnego ryzyka, aby spełnić nasze ambicje.”

Jakimi grami zajmie się Rebel Wolves?

Pierwszym projektem Rebel Wolves będzie gra RPG na PC i konsole nowej generacji. Od razu zaznaczono, że mowa o projekcie AAA, który docelowo ma dać początek serii. Wedle zapowiedzi można spodziewać się dużego nacisku na fabułę i klimatów dark fantasy. Gra będzie wykorzystywała silnik Unreal Engine 5.

Więcej informacji na jej temat poznamy w późniejszym czasie, jak na początek i tak ujawniono całkiem sporo. Tym bardziej, że jednocześnie pokazano grafikę koncepcyjną, która sugeruje, że to nie ludzie powinni odegrać tu główne role. Tom Henderson wspomniał o rejestracji znaku towarowego Dawnwalker. Tak może, ale nie musi, brzmieć tytuł powstającej gry.

Chyba przy każdym ogłoszeniu nowego studia pojawiają się podobne deklaracje sugerujące, że będziemy otrzymywać wyśmienite produkcje. Nie dziwią i w tym przypadku, aczkolwiek tu są o tyle wiarygodne, że mamy do czynienia z osobami z doświadczeniem w branży gamingowej.

Pytanie, czy uda się zrealizować misję, która w przypadku Rebel Wolves przedstawiana jest jako zrewolucjonizowanie gatunku RPG? Przekonamy się.

Źródło: videogameschronicle, gamesindustry.biz, @_Tom_Henderson_