Zastanawiasz się, czy FIFA 22 to gra warta zakupu? Jest okazja odpowiedzieć na to pytanie już nie tylko na podstawie opinii innych graczy.

FIFA 22 za darmo na Steam, przez cały weekend

Korzystający ze sklepu Steam powinni dość dobrze kojarzyć tzw. darmowe weekendy. W ich ramach na kilka dni udostępniane są pełne wersje gier, nie tylko mniejszych i niezależnych wydawców. Tym razem padło właśnie na FIFA 22.

Najnowsza odsłona najpopularniejszej serii gier sportowych dostępna jest za darmo dla wszystkich zainteresowanych do końca weekendu (przyjmując, że to niedziela wieczór). Nie ma tu ograniczeń co do czasu czy zawartości gry, a jedyny warunek niezbędny do skorzystania z oferty to posiadanie konta na platformie Steam, no i oczywiście spełnienie wymagań sprzętowych, ale te nie są tutaj szczególnie wygórowane.

FIFA 22 w promocji

Jeśli komuś gra przypadnie do gustu, jednocześnie Steam oferuje również niższe ceny na zakup. Podstawowa wersja gry oferowana jest z rabatem 67%, za 89,06 złotych. Taniej (o 30%) można kupić także wersję Ultimate Launch Edition, za 244,93 złotych.

Steam pozwala sprawdzić także inne gry

Ten weekend jest na Steam dość obszerny jeśli chodzi o darmowe granie. Poza wirtualną piłką kopaną od EA można przetestować też kilka innych produkcji. Mowa o Descenders, Golf With Your Friends oraz Killer in the cabin. Rozrzut gatunków mamy na tyle duży, że wielu graczy powinno znaleźć coś dla siebie.

Źródło: Steam