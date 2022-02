Brothers: A Tale of Two Sons ma już trochę lat na karku, ale to wciąż gra, którą warto się zainteresować. Nie tylko dlatego, że przez tydzień można zgarnąć ją za darmo.

Brothers: A Tale of Two Sons do pobrania za darmo

Czwartek, a więc pora zajrzeć na Epic Games Store. To w końcu ten dzień w tygodniu, w którym sklep aktualizuje ofertę dotyczącą darmowej gry. Niespodzianki nie ma i chyba dobrze. Zgodnie z informacjami podawanymi już wcześniej, posiadacze kont w omawianym sklepie mogą sięgnąć po Brothers: A Tale of Two Sons.

Gra przygotowana przez studio Starbreeze Studios AB oferowana jest za darmo przez tydzień, do 24 lutego do godziny 17:00 naszego czasu.

Brothers: A Tale of Two Sons zebrało świetne oceny, nieprzypadkowo

Brothers: A Tale of Two Sons to gra przygodowa (z elementami zręcznościówki), która przez samych twórców przedstawiana jest jako „epicka, baśniowa przygoda dwojga braci”. A pracował nad nią nie byle jaki team, między innymi Josef Fares, którego niektórzy mogą kojarzyć jako założyciela Hazelight Studios (tego od A Way Out i zeszłorocznego hitu It Takes Two).

Również Brothers: A Tale of Two Sons zebrało swojego czasu świetne oceny, nie tylko w mediach (aż 90%), ale też wśród graczy (85%). W największym stopniu wyróżnia się tutaj system sterowania, bo trzeba jednocześnie kontrolować poczynaniami obydwu braci. Wbrew pozorom sprawdziło się to naprawdę dobrze. Zresztą, w momencie premiery i chwilę po niej trudno było znaleźć tutaj jakiejkolwiek większe mankamenty. Dziś, po upływie kilku lat oprawa graficzna niektórych nie porwie, ale cała reszta wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Fabuła (bohaterowie szukają lekarstwa dla chorego ojca), baśniowy klimat, muzyka czy wreszcie same łamigłówki i walki z bossami (chociaż tych nie ma za wiele, co niej jest jednak zarzutem) sprawiają, że Brothers: A Tale of Two Sons warto mieć w swojej kolekcji.

Źródło: Epic Games Store, 505 Games