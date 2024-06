Ciepło generowane przez koparki kryptowalut nie zawsze musi być problemem. Może to być nowym źródłem przychodów. Firma Marathon Digital wykorzystała potężne centrum danych do ogrzewania fińskiego miasta.

Kopanie kryptowalut polega na wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputerów do rozwiązywania skomplikowanych równań matematycznych w celu weryfikacji transakcji i dodawania ich do łańcucha bloków. Niestety, proces ten jest niezwykle energochłonny, ponieważ wymaga ciągłej pracy specjalistycznego sprzętu o dużej wydajności. Szacuje się, że samo kopanie Bitcoinów zużywa 150 TWh energii elektrycznej rocznie.

To nie jedyny problem. Wykorzystanie energochłonnego sprzętu generuje również duże ilości ciepła. Nie trzeba go jednak marnować. Jak opisuje serwis Data Centre Dynamics, firma Marathon Digital wpadła na innowacyjny pomysł i wykorzystuje ogromną kopalnię kryptowalut do ogrzewania fińskiego miasta.

Koparki kryptowalut ogrzewają miasto

W ramach pilotażowego programu, firma Marathon Digital wykorzystała ciepło generowane przez centrum danych o mocy 2 MW do wspomagania sieci ciepłowniczej, która ogrzeje 11 tys. gospodarstw domowych w regionie Satakunta w Finlandii.

rozwiń

"Po sukcesie naszego pilotażowego projektu w Utah, w którym wykazaliśmy, że wykorzystanie gazu wysypiskowego do obliczeń zasobów cyfrowych jest zarówno opłacalne ekonomicznie, jak i korzystne dla środowiska, nadal eksperymentujemy z innowacyjnymi sposobami, w jakie nasze operacje mogą wnieść wartość dodaną poza zabezpieczeniem rozproszonych rejestrów, takich jak Bitcoin" - powiedział Adam Swick, dyrektor ds. rozwoju Marathon.

Firma Marathon Digital dysponuje koparkami kryptowalut o mocy 760 MW. Chociaż część tej energii pochodzi z odnawialnych źródeł, większość energii elektrycznej pochodzi z głównej sieci w USA, która w 80% opiera się na paliwach kopalnych.

Według przedstawicieli firmy, sprzedaż ciepła pochodzącego z recyklingu jest postrzegana jako potencjalne nowe źródło przychodów i stanowi część jej misji polegającej na wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej w zakresie obliczeń zasobów cyfrowych do wspierania transformacji energetycznej.

Prezes i dyrektor generalny Marathon, Fred Thiel, uważa, że projekt ten może napędzić rozwój branży kryptowalutowej i wzmocnić wiodącą pozycję Bitcoina w tej przestrzeni. Firma nie ujawniła, czy otrzymuje opłatę za ciepło wykorzystywane w ramach programu pilotażowego w Finlandii.