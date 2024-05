GDA i YPF Luz nawiązały współpracę w celu budowy ekologicznej kopalni bitcoinów. Obiekt ma oferować 1200 koparek kryptowalut, które będą napędzane gazem powstałym podczas wydobycia ropy naftowej.

Wzrost popularności kryptowalut przyczynił się do zwiększonego zainteresowania kopalniami kryptowalut, co z kolei przełożyło się na większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Rosnący popyt na energię może prowadzić do zwiększonego zużycia paliw kopalnych oraz wpływać negatywnie na środowisko naturalne.

Rozwiązaniem problemu mogą być ekologiczne kopalnie kryptowalut, które przekształcają odpady w cenne źródło energii. Po ostatnich wzrostach kursów krytpowalut, takie projekty mogą generować duże dochody. Jeden z obiektów powstanie w Argentynie.

Ekologiczna koplania kryptowalut

Firma Genesis Digital Assets Limited (GDA) nawiązała współpracę z państwową spółką YPF Luz, dzięki któremu ma powstać innowacyjna, ekologiczna kopalnia Bitcoinów. Obiekt zostanie wybudowany w Rincón de Los Sauces w prowincji Neuquén w Argentynie. Lokalizacja nie jest przypadkowa, bo kraj w Ameryce Południowej może pochwalić się drugimi co do wielkości zasobami gazu łupkowego na świecie.

Kopalnia ma oferować 1200 koparek kryptowalut, a do jej zasilania zostanie wykorzystana elektrownia o mocy 7 MW (wspierana przez 1 MW mocy rezerwowej).

Ekologiczne źródło zasilania

Do zasilania kopalni zostanie wykorzystany metan, który jest uwalniany podczas wydobycia ropy naftowej – gaz osierocony standardowo nie jest wychwytywany, więc najczęściej jest spalany lub po prostu uwalniany do atmosfery.

Nowy projekt pozwoli wykorzystać gaz do zasilania centrów obliczeniowych. Gaz będzie przekształcany w niezbędną energię elektryczną do napędzania koparek kryptowalut. Według ostatnich badań, dotyczących ponownego wykorzystania metanu, nowy pomysł może zmniejszyć emisję CO2 o 25 - 63%.

Warto dodać, że projekt z wykorzystaniem metanu nie jest nowy. Wcześniej, na podobny pomysł wpadło przedsiębiorstwo Giga Energy, które czerpie ogromne zyski z innowacyjnej, ekologicznej kopalni kryptowalut.

