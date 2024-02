Materiały ogniotrwałe są znane od lat, ale niezmiennie widać potencjał do rozwoju technologi, które są związane z ich produkcją. Właśnie potwierdzili to naukowcy z Korei Południowej.

Zespół badawczy z Koreańskiego Instytutu Nauki i Technologii (KIST) opracował materiał ogniotrwały, który zachowuje właściwości optyczne nawet w temperaturach dochodzących do 1000°C i w silnym promieniowaniu ultrafioletowym - do 9 MW/cm2. Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie Advanced Science.

Nowy materiał ogniotrwały

Materiały konwencjonalne takie jak wolfram, nikiel czy azotek tytanu używane jako ogniotrwałe materiały przewodzące mają pewną wadę - łatwo utleniają się w wyższych temperaturach. Poszukiwanie nowszych materiałów, które mogą pracować w ekstremalnych warunkach od dawna było przedmiotem badań wielu naukowców. Tak samo jako poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą efektywnie wykorzystać promieniowanie cieple jako źródło energii.

Koreańczycy twierdzą, że ich materiał to odpowiedź na dotychczasowe problemy, że znajdzie szerokie zastosowanie. Może być używany w najtrudniejszych, zmiennych warunkach środowiskowych, od przestrzeni kosmicznej i lotniczej przez elektrownie po systemy fotowoltaiczne. Jak tłumaczą, ich LBSO to domieszkowany lantanem tlenek cynianu baru. Do jego stworzenia wykorzystane zostały techniki pulsacyjnego osadzania laserowego.

Szerokie zastosowanie LBSO

Zespół badawczy stwierdził, że materiał jest stabilny nawet wtedy, gdy jest używany w wielu warstwach lub jako jedna bardzo cienka warstwa. Naukowcy są przekonani, że LBSO znajdzie zastosowania wykraczające poza wytwarzanie energii i recykling ciepła odpadowego z urządzeń przemysłowych.

"LBSO przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym i kryzysowi energetycznemu poprzez przyspieszenie komercjalizacji wytwarzania energii termoelektrycznej" - powiedział Jongbum Kim, starszy badacz w KIST, kierownik zespołu, który opracował nowy materiał.