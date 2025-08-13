Płatny, ale niedrogi. ChatGPT Go już u pierwszych użytkowników

Firma OpenAI postanowiła wypełnić lukę między planem darmowym a płatnym. Choć na razie nie w Polsce.

ChatGPT dostępny był dotychczas w trzech planach dla klientów indywidualnych: darmowym, ChatGPT Plus za ok. 100 zł miesięcznie oraz ChatGPT Pro za ok. 1000 zł miesięcznie. Chętnie zapłaciłbyś za większe limity, ale "stówa" to dla ciebie za dużo? OpenAI szykuje coś dla takich jak ty.

ChatGPT Go - ruszyły testy nowego planu

Wybrani użytkownicy z Indii dostrzegli w cenniku nowy abonament o oznaczeniu ChatGPT Go. Jest on 5-krotnie tańszy od planu Plus, więc na naszym rynku przełożyłoby się to na koszt ok. 20 zł miesięcznie.

W ramach niewielkiej opłaty użytkownicy otrzymują większe limity wiadomości i przesyłu plików, możliwość generowania większej liczby obrazów, większą pamięć oraz możliwość analizowania większej ilości danych. W porównaniu z planem Plus brakuje jednak takich funkcji jak zaawansowane rozumowanie, tryb agenta możliwość tworzenia własnych projektów i botów czy generator filmów Sora.

ChatGPT Go - cennik (fot. @btibor91 / X)

W chwili publikacji tego artykułu abonament ChatGPT Go oznaczony jest jako dostępny jedynie w "wybranych regionach", a na polskiej stronie próżno szukać informacji na jego temat. Niewykluczone jednak, że w przyszłości OpenAI zdecyduje się na rozszerzenie jego dostępności o kolejne kraje.