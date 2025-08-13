Apple odpowiada na zarzuty Elona Muska. Firma wydała oświadczenie

Elon Musk twierdzi, że Apple faworyzuje OpenAI. Apple twierdzi, że to nieprawda.

Przypomnijmy, że Elon Musk w serii wpisów na platformie X skrytykował Apple’a za "utrudnianie odniesienia sukcesu" innym firmom niż OpenAI. "Apple zachowuje się w sposób, który uniemożliwia jakiejkolwiek firmie AI oprócz OpenAI zdobycie 1. miejsca w App Store, co stanowi jednoznaczne naruszenie prawa antymonopolowego" - stwierdził miliarder i zapowiedział podjęcie kroków prawnych.

Apple odpowiada Muskowi. Firma twierdzi, że App Store jest "sprawiedliwy i wolny od uprzedzeń"

"Prezentujemy tysiące aplikacji poprzez rankingi, rekomendacje algorytmiczne oraz listy tworzone przez ekspertów na podstawie obiektywnych kryteriów. Naszym celem jest oferowanie użytkownikom bezpiecznego odkrywania [aplikacji], a deweloperom wartościowych możliwości, poprzez współpracę z wieloma z nich w celu zwiększenia widoczności aplikacji w dynamicznie rozwijających się kategoriach" - czytamy w oświadczeniu Apple’a opublikowanym na łamach Bloomberga.

Głos w sprawie zarzutów Muska zabrał także szef OpenAI. "To niezwykłe twierdzenie, zwłaszcza w świetle zarzutów, jakoby Elon manipulował serwisem X, aby przynosiło to korzyść jemu i jego firmom, a szkodziło konkurencji oraz osobom, których nie lubi" - napisał Sam Altman na X.

Użytkownicy serwisu społecznościowego Muska także odnieśli się do jego wpisu. W sekcji z informacjami kontekstowymi umieścili adnotację, że w styczniu 2025 aplikacja DeepSeek wskoczyła na 1. miejsce rankingu App Store, a 18 lipca Perplexity wylądowało na szczycie listy indyjskiej.

Początki sporu Elona Muska i Sama Altmana sięgają 2018 roku, gdy Musk – współzałożyciel OpenAI – opuścił firmę, oficjalnie tłumacząc to potencjalnym konfliktem interesów z rozwijanym w Tesli działem sztucznej inteligencji. W kuluarach mówiło się jednak o różnicach wizji: Musk chciał, by OpenAI stało się bardziej ofensywnym graczem w rywalizacji z Google’em, a gdy zarząd nie podzielił jego strategii, zaczął publicznie kwestionować jej kierunek. Punktem zapalnym stało się późniejsze przejście OpenAI z modelu non-profit na strukturę capped-profit oraz bliska współpraca z Microsoftem, co Musk uznał za zdradę pierwotnych założeń organizacji.