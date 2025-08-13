Internet

Apple odpowiada na zarzuty Elona Muska. Firma wydała oświadczenie

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Elon Musk twierdzi, że Apple faworyzuje OpenAI. Apple twierdzi, że to nieprawda.

Przypomnijmy, że Elon Musk w serii wpisów na platformie X skrytykował Apple’a za "utrudnianie odniesienia sukcesu" innym firmom niż OpenAI. "Apple zachowuje się w sposób, który uniemożliwia jakiejkolwiek firmie AI oprócz OpenAI zdobycie 1. miejsca w App Store, co stanowi jednoznaczne naruszenie prawa antymonopolowego" - stwierdził miliarder i zapowiedział podjęcie kroków prawnych. 

Apple odpowiada Muskowi. Firma twierdzi, że App Store jest "sprawiedliwy i wolny od uprzedzeń" 

"Prezentujemy tysiące aplikacji poprzez rankingi, rekomendacje algorytmiczne oraz listy tworzone przez ekspertów na podstawie obiektywnych kryteriów. Naszym celem jest oferowanie użytkownikom bezpiecznego odkrywania [aplikacji], a deweloperom wartościowych możliwości, poprzez współpracę z wieloma z nich w celu zwiększenia widoczności aplikacji w dynamicznie rozwijających się kategoriach" - czytamy w oświadczeniu Apple’a opublikowanym na łamach Bloomberga. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Głos w sprawie zarzutów Muska zabrał także szef OpenAI. "To niezwykłe twierdzenie, zwłaszcza w świetle zarzutów, jakoby Elon manipulował serwisem X, aby przynosiło to korzyść jemu i jego firmom, a szkodziło konkurencji oraz osobom, których nie lubi" - napisał Sam Altman na X. 

Użytkownicy serwisu społecznościowego Muska także odnieśli się do jego wpisu. W sekcji z informacjami kontekstowymi umieścili adnotację, że w styczniu 2025 aplikacja DeepSeek wskoczyła na 1. miejsce rankingu App Store, a 18 lipca Perplexity wylądowało na szczycie listy indyjskiej. 

Początki sporu Elona Muska i Sama Altmana sięgają 2018 roku, gdy Musk – współzałożyciel OpenAI – opuścił firmę, oficjalnie tłumacząc to potencjalnym konfliktem interesów z rozwijanym w Tesli działem sztucznej inteligencji. W kuluarach mówiło się jednak o różnicach wizji: Musk chciał, by OpenAI stało się bardziej ofensywnym graczem w rywalizacji z Google’em, a gdy zarząd nie podzielił jego strategii, zaczął publicznie kwestionować jej kierunek. Punktem zapalnym stało się późniejsze przejście OpenAI z modelu non-profit na strukturę capped-profit oraz bliska współpraca z Microsoftem, co Musk uznał za zdradę pierwotnych założeń organizacji.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login