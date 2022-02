Kryptowaluty często są określane jako największa rewolucja technologiczna XXI wieku. Niestety, mają one też swoją ciemną stronę, bo mogą służyć do nielegalnych działań. Idealnym tego przykładem jest Korea Północna, która ma wykorzystywać wirtualną walutę do swoich niecnych celów.

Hakerzy z Korei Północnej stoją za ogromnymi kradzieżami kryptowalut

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) udostępniła mediom raport, w którym zarzuca północnokoreańskiemu reżimowi wykorzystywanie wirtualnych walut do finansowania swojego programu rakietowego.

Według ujawnionych informacji, hakerzy z Korei Północnej między 2020 rokiem a połową 2021 roku mieli dokonywać cyberataków, w których skradziono ponad 50 milionów dolarów w cyfrowej walucie (mówi się o co najmniej trzech atakach na giełdy w Ameryce Północnej, Europie i Azji).

Szacunki te mogą być jednak mocno zaniżone. W ubiegłym miesiącu firma Chainalysis opublikowała wyniki badań, w których zasugerowała, że cyberataki Korei Północnej tylko w 2020 roku mogły przynieść zyski o wartości 400 milionów dolarów (!). Cyberprzestępcy mieli atakować głównie firmy inwestycyjne i scentralizowane giełdy - korzystano tutaj z phishingu i różnych socjotechnik.



Reżim Kim Dzong-Una miał dokonywać kradzieży wirtualnych walut, które służyły do finansowania programu nuklearnego

Korea Północna finansuje program rakietowy z kryptowalut

Sytuacja jest o tyle poważna, że skradzione kryptowaluty mają służyć do finansowania programu rakietowego i balistycznego – Korea Północna poszukuje za granicą materiałów, technologii i know-how, a wirtualne waluty idealnie nadają się do omijania nałożonych sankcji. W 2019 roku podobno zgromadzono 2 miliardy dolarów na finansowanie takich działań.

Ataki cybernetyczne są ważnym źródłem dochodów dla programu nuklearnego i balistycznego Pjongjangu

Inna sprawa to to, że reżim Kim Dzong-Una raczej nic sobie nie robi z nałożonych sankcji i nadal rozwija program nuklearny. Rada Bezpieczeństwa ONZ zakazała Korei Północnej przeprowadzania prób jądrowych i odpalania rakiet balistycznych. Efekt? Według Stanów Zjednoczonych Korea Północna tylko w ubiegłym miesiącu przeprowadziła dziewięć testów rakietowych. To największa liczba prób przeprowadzonych w tak krótkim czasie.

Rząd Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu ich przedstawiciel spotka się z przedstawicielmi Japonii i Koreii Południowej, aby omówić sytuację nielegalnych działań północnokoreańskiego reżimu. Czy coś z tego wyniknie? Czas pokaże...

