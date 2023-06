Kubuś Puchatek przeszedł do domeny publicznej w 2022 roku. Od tego czasu coraz częściej jest wykorzystywany przez twórców w ich dziełach. Tym razem „głupiutki miś” ma być bohaterem nowej gry. W jaki sposób deweloperzy chcą wykorzystać tę postać?

Niezależne studio gier Twice Different zapowiedziało swoją nadchodzącą grę. Winnie's Hole, bo tak owy tytuł będzie się nazywać, pozwali ci przejąć kontrolę nad szalejącym i szybko mutującym wirusem, który rozwija się w ukochanym bohaterze książek dla dzieci. Zmiany, które wprowadzasz jako gracz, mają na celu: „udoskonalić jego prymitywną formę” (zgodnie z informacją gry na Steamie).

Zwiastun pokazuje materiał z gry, w którym wykonujemy rozgrywkę w stylu Tetrisa. W trakcie układania kolejnych bloków w wnętrznościach Puchatka, tworzymy w jego ciele nowe mutacje. Na materiale widać dodatkowe kończyny, więcej ust, kolejną parę oczu i inne tego typu abominacje w stylu Cronenberga. Wszystko to ma „wzmocnić” Puchatka w celu rozprzestrzeniania wirusa.

Materiał wideo pokazuje również inne etapy gry. Możemy w nim ujrzeć drzewko umiejętności, w którym możesz wybrać różne mutacje. Dzięki nim zapewne będziemy mogli stawać się wytrzymalszym, silniejszym, szybszym i bardziej śmiercionośnym potworem, który ma tylko jeden cel – zarazić i/lub pożreć pechowych mieszkańców Stumilowego Lasu.

Odkąd licencja na Kubusia Puchatka wygasła, stał się dość mocno eksploatowanym bohaterem filmów i gier wideo. Ktoś jednak uznał, że nie warto go wykorzystywać w taki sposób, jak robił to Disney przed laty, a jako bohatera negatywnego, wręcz potwora. Jednym z przykładów jest ostatni film z tym misiem w roli głównej. Kubuś Puchatek: Krew i miód to horror kategorii „C” typu slasher, który uzyskał nędzne 3% na Rotten Tomatoes i 3/10 na IMDb.

A jakie jest Wasze zdanie w kwestii wykorzystywana persony Kubusia Puchatka? Powinien pozostać w swej roli, czy faktycznie nadaje się on na bohatera z horroru?

Źródło: techradar.; Steam