Smartfony z serii Galaxy S20 to obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych i najlepszych modeli na rynku. Wiele osób do zakupu zniechęcać mogą wysokie ceny, być może optykę zmieni jednak najnowsza promocja.

Galaxy Buds+ w prezencie dla kupujących smartfony z serii Galaxy S20

Samsung przygotował promocję, w ramach której decydujący się na zakup Galaxy S20, Galaxy S20+ lub Galaxy S20 Ultra mogą liczyć na wartościowy prezenty. To bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds+, których rynkowa wartość wynosi obecnie 729 złotych.

Zainteresowani muszą zakupić jednego z wymienionych smartfonów u jednego z oficjalnych partnerów handlowych firmy Samsung. Promocja obowiązuje od dziś do 17 maja lub do wyczerpania zapasów, bo oficjalny komunikat mówi o tym, że liczba nagród (słuchawek) jest ograniczona.

Jak skorzystać z promocji na Galaxy Buds+?

Zakup jednego z wymienionych smartfonów w określonym czasie to nie wszystko. Trzeba też nie później niż do 20 maja aktywować urządzenie i zalogować się na nim w aplikacji Samsung Members. Kolejny krok to wypełnienie (do 24 maja) dostępnego tam formularza uprawniającego do wzięcia udziału w promocji i dołączenie dowodu zakupu. W ciągu 10 dni roboczych (od dnia pozytywnej weryfikacji), organizator wyśle słuchawki Galaxy Buds+ pod wskazany adres.

Dokładny regulamin oraz listę partnerów handlowych producenta można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej promocji.

Lubicie tego typu promocje? Czy może mimo wartościowego prezentu wolelibyście prostsze rozwiązanie, czyli obniżkę ceny smartfona?

