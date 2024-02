Oszuści internetowi są podstępni i bardzo często nie wysyłają oferowanego towaru. Wyjątkowo dobrym przykładem jest tutaj historia z Wietnamu – kupujący wylicytował kartę graficzną, ale zamiast niej otrzymał parę damskich butów.

Ogłoszenia internetowe to dobra okazja na zakup starszych podzespołów komputerowych z drugiej ręki - taki sprzęt często oferuje dobrą wydajność, a przy tym można go kupić w atrakcyjnych cenach. Warto jednak uważać na oszustów, którzy szukają okazji do wyłudzenia pieniędzy.

Kupił kartę GeForce RTX 3060 Ti, dostał damskie buty

Użytkownik I_Leak_VN opisuje wyjątkowo ciekawą historię z Wietnamu. Jeden z użytkowników serwisu aukcyjnego wylicytował kartę graficzną Manli GeForce RTX 3060 Ti – to model z poprzedniej generacji, który nadal sprawdza się w komputerach do grania. Kupujący zapłacił cenę wywoławczą i koszty wysyłki.

Paczka trafiła do kupującego, ale w środku nie było karty graficznej. Zamiast niej były… dwa damskie buty (w dodatku używane).

Oszuści są coraz sprytniejsi

Oszustwo z Wietnamu to jeden z wielu przykładów działania naciągaczy. Podobne historie zdarzają się także w dużych sklepach (jakiś czas temu opisywaliśmy przypadek, gdy sklep Amazon wysłał kilka kilogramów piasku zamiast karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti).

Jak się ustrzec przed podobnymi przypadkami? Najlepiej kupować za pośrednictwem serwisów, które oferują programy ochrony kupujących i/lub możliwość sprawdzenia przesyłki przed jej opłaceniem.

Źródło: Tom’s Hardware