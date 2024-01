Jeden z użytkowników serwisu Reddit opisał nieprzyjemną sytuację w sklepie Amazon. Zamiast topowego procesora Intel Core i9, klient otrzymał dużo słabszy model Intel Celeron. Sposób oszustwa był wyjątkowo prosty i sprytny.

Procesora Intel Core i9-14900K chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nowa “i-dziewiątka” to obecnie jeden z najwydajniejszych procesorów na rynku, który plasuje się na czołowych pozycjach rankingów wydajności.

Procesor kosztuje niemałe pieniądze, ale często jest wybierany przez wymagających graczy i profesjonalistów.

Oszustwo na Amazon

W serwisie Reddit pojawił się wpis użytkownika External_Arugula_505, który kilka dni temu kupił w sklepie Amazon procesor Intel Core i9-14900K. Sprzęt miał wyglądać dokładnie jak kupowany procesor i nic nie budziło podejrzeń kupującego.

Po zamontowaniu procesora w komputerze, układ został rozpoznany jako dużo słabszy model Intel Celeron G6900. External_Arugula_505 na początku pomyślał, że to błąd odczytu płyty głównej, ale później wszystko stało się jasne - kupiony procesor Core i9 (warty około 2700 zł) tak naprawdę był dużo słabszym modelem Celeron (warty około 300 zł).

External_Arugula_505 najpewniej kupił podrobiony procesor. Jeden z klientów kupił procesor Core i9-14900K, zdjął odpromiennik ciepła, nałożył go na procesor Celeron G6900, a następnie oddał podmienioną sztukę do sklepu. Sklep nie sprawdził odbieranego towaru i wysłał go innemu klientowi. Na pierwszy rzut oka sprzęt musiał wyglądać bezproblemowo.

Warto zauważyć, że to nie pierwszy przypadek podmiany procesora. Wcześniej pisaliśmy o podobnym przypadku z modelem Intel Core i9-13900K. Klienci nie mają tutaj zbyt wiele możliwości uniknięcia problemów. Można spróbować nagrać odpakowywanie paczki lub zdecydować się na zakup sprzętu z odbiorem osobistym w sklepie i dokładnie przyjrzeć się produktowi.

Źródło: Reddit

