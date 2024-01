Oszuści stają się coraz bardziej podstępni, a niektóre sklepy ułatwiają przekręty. Boleśnie przekonał się o tym jeden z graczy z Honk Kongu, który chciał kupić kartę graficzną GeForce RTX 4090, ale dostał… kołdrę.

Dobra karta graficzna to marzenie niejednego gracza. Często bardzo kosztowne marzenie. Problem w tym, że oszuści czają się też na graczy i wykorzystują niedopracowane mechanizmy sklepów. Jeden z takich przypadków opisuje serwis HKEPC, do którego zgłosił się poszkodowany czytelnik.

Kupił kartę graficzną. Dostał kołdrę

W październiku ubiegłego roku zakupił on kartę graficzną, czyli jeden z najlepszych modeli dostępnych na rynku (cena takiego cacka to około 1729 dolarów - u nas ceny kształtują się na poziomie 9-10 tys. złotych). Dostarczona paczka wydawała się nietypowo lekka, więc nagrał jej rozpakowanie.

Szybko wyszło na jaw, że w paczce nie ma karty graficznej. Jest za to kołdra. Dowcipnisie mogą sobie zażartować, że na jedno wyszło, bo i to i to nas ogrzeje ( ͡° ͜ʖ ͡°). Sprawa jest jednak poważna, bo klient stracił ogromne pieniądze. Pomogło nagranie? No właśnie nie do końca. Filmik nie przekonał sklepu, więc sprawa została zgłoszona na policję.

Oszuści żerują na klientach sklepach Amazon

To kolejny przypadek, gdzie klienci sklepu Amazon nie dostają zakupionego towaru. Nie wiadomo jednak czy to przypadkowa pomyłka sklepu, czy też zaplanowane działanie oszustów. Często mamy do czynienia z prostym przekrętem, gdzie oszuści wykorzystują niedopracowany mechanizm zwrotów – kupują towar, oddają zupełnie inną rzecz, a sklep przekazuje trefny towar następnemu klientowi.

Niedawno pisaliśmy o podmienionym procesorze Intel Core i9-14900K. W niektórych przypadkach oszuści są jednak sprytniejsi i podmieniają sprzęt na coś o zbliżonej wadze, więc paczka na początku może wyglądać wiarygodnie (jakiś czas temu opisywaliśmy przypadek, gdzie zamiast karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti sprzedano kilka kilogramów piasku).

Źródło: HKEPC