Zespół CERT Polska ostrzega przed kolejną metodą działania oszustów. Tym razem w tle znalazły się prezenty i paczkomaty, a także smartfony z Androidem.

Oszustwo na prezenty

Cyberprzestępcy są niestety bardzo dobrze zorientowani w aktualnych trendach i potrafią wykorzystywać je do swoich celów. Osoby, które zostawiły zakup prezentów świątecznych na ostatnią chwilę mogą mieć, chociażby przez pośpiech i stres, obniżoną uwagę na elementy, którym powinno się zawsze dobrze przyglądać. CERT Polska ostrzega przed kampanią, w której oszuści wykorzystują cieszące się w Polsce bardzo dużą popularnością zakupy z dostawą do paczkomatów.

Obrana metoda działania nie jest szczególnie skomplikowana, a historia pokazuje, że to często najbardziej efektywne. Do przeprowadzenia oszustwa wykorzystywana jest aplikacja InPost Mobile, a precyzując podszywająca się pod nią fałszywa aplikacja. Linki do niej rozsyłane są przy pomocy specjalnie przygotowanej strony internetowej oraz strony udającej sklep Google Play. Poniżej możecie zobaczyć je na zrzutach ekranu.

Oczekujący na prezenty, uważajcie! Nasz zespół zaobserwował kampanię podszywającą się pod @PaczkomatyPL do instalacji złośliwego oprogramowania #Cerberus na platformę #Android #Malware umożliwia kradzież środków z kart płatniczych i przejęcie całkowitej kontroli nad urządzeniem. pic.twitter.com/EhGVUH1qZU — CERT Polska (@CERT_Polska) December 18, 2020

Cerberus, to on może Ci zaszkodzić

Oszustwo przygotowano pod kątem użytkowników smartfonów z systemem Android. Po zainstalowaniu wspomnianej aplikacji urządzenie infekowane jest przez złośliwe oprogramowanie (malware) o nazwie Cerberus. Jest ono bardzo groźne, bo nie dość, że umożliwia kradzież środków z kart płatniczych, to przy jego pomocy cyberprzestępcy zyskują możliwość przejęcia całkowitej kontroli nad smartfonem.

Wiecie już, czego należy unikać w przypadku tego oszustwa. To jednak nie pierwsza i nie ostatnia tego typu akcja. Nie zapominajcie, że jakąkolwiek aplikację należy instalować wcześniej pobierając ją z niebudzącego jakichkolwiek wątpliwości źródła, zwracać uwagę nie tylko na wygląd stron, ale też linki. Nawet to nie zawsze chroni przez oszustami, ale znacznie minimalizuje ryzyko stania się ich ofiarą.

Źródło: @CERT_Polska

