W ostatnim czasie WhatsApp znalazł się na cenzurowanym. Sam się o to postarał doprowadzając do sytuacji, że każda nowość jest teraz uważniej monitorowana.

WhatsApp wymaga uwierzytelniania biometrycznego na PC i w przeglądarce

WhatsApp to jeden ze zdecydowanie najpopularniejszych darmowych komunikatorów internetowych. Czy najlepszych? Pod względem funkcjonalności być może tak, ale już w kwestiach bezpieczeństwa danych użytkownika i poszanowania jego prywatności, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, pojawiło się sporo wątpliwości. Facebook oczywiście zapewnia, że to bardzo istotne obszary, w których ciągle wprowadzane są udoskonalenia. Najświeższe z nich dotyczy tych, którzy korzystają z WhatsApp na komputerze czy laptopie lub w ramach WhatsApp Web.

Chodzi o konieczność potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą danych biometrycznych, w tym przypadku odcisku palca lub skanu twarzy. Będzie to niezbędne przy chęci połączenia kont. Do tej pory wystarczało zeskanowanie kodu QR, co nie da się ukryć jest mniej zaawansowanym rozwiązaniem.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.



WhatsApp does not see your face or fingerprint data.



Chats for your onlyhttps://t.co/qR3zsexzfj pic.twitter.com/Ei5G35MPpA — WhatsApp (@WhatsApp) January 28, 2021

WhatsApp tym razem chce dobrze, ale znów jest krytykowany

Czy to zmiana na lepsze? Nawet jeśli to WhatsApp pada tutaj ofiarą swoich wcześniejszych działań. Zapewnia teraz, że nie tylko nie będzie zbierał danych biometrycznych, ale nawet nie uzyska do nich dostępu przeprowadzając cały proces za pośrednictwem systemu operacyjnego telefonu. Tyle tylko, że nie wszyscy w to wierzą i dlatego też pod zapowiedzią nowej funkcji nie brakuje negatywnych czy złośliwych komentarzy.

W głównej mierze wydają się one pokłosiem wcześniejszego ogłoszenia związanego ze zmianą polityki bezpieczeństwa i kilkoma zapisami, które wzbudziły duże kontrowersje. Na tyle duże, że WhatsApp zanotował bolesny odpływ użytkowników, którzy licznie zaczęli korzystać z konkurencyjnych rozwiązań, np. z Signal, który bije teraz swoje rekordy popularności. Ostatecznie zdecydowano się opóźnić (do maja) wprowadzenie zmian, ale nie wydaje się to satysfakcjonującym wszystkich rozwiązaniem.

Korzystacie z WhatsApp?

Źródło: @WhatsApp

