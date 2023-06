Rozwój elektromobilności w Polsce ma szansę przyspieszyć. Przyczyni się do tego m.in. współpraca InPost i GreenWay. Firmy chcą zbudować ogólnopolską sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Mapa ładowarek do samochodów elektrycznych w Polsce wciąż jest pełna obszarów, gdzie kierowcy mogą mieć trudności ze znalezieniem publicznej stacji. W przyszłości jednak sytuacja może ulec poprawie. I choć tempo rozwoju elektromobilności w Polsce w dużej mierze może zależeć od przepisów Unii Europejskiej, już dziś czynione są kroki ku ułatwieniu życia kierowcom elektryków. Jednym z tego przykładów są wspólne działania InPost i GreenWay.

Ładowarki do elektryków przy Paczkomatach. Wspólna akcja GreenWay i InPost

Odpowiedzialna za budowę stacji ładowania elektryków, zarządzania nimi oraz zapewnienie wsparcia technicznego będzie spółka GreenWay. Ładowarki powstaną przy Paczkomatach InPostu.

“Rozbudowa sieci ładowarek na terenie własnych oddziałów ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na strategię dekarbonizacji grupy InPost. Wierzymy, że nowe technologie i trendy powinny zostać uwzględnione w planach rozwoju miast. Dlatego wraz z GreenWay pracujemy nad wdrażaniem w Polsce ogólnodostępnej sieci tego typu urządzeń sygnowanych logiem InPost i GreenWay” – informuje Sebastian Anioł odpowiedzialny w InPost za innowacje logistyczne.

W ramach strategii dekarbonizacji InPost powiększa tabor elektrycznych samochodów dostawczych, których już dziś jest kilkaset egzemplarzy. Flotę spółki w ostatnim czasie zasiliły również ciężarówki z napędem LNG.

Do końca 2023 r. powstanie co najmniej kilkadziesiąt publicznych stacji ładowania. Warto też wspomnieć, że GreenWay jest w Polsce największym operatorem ładowarek do samochodów elektrycznych. W 2022 r. firma zapowiedziała, że zainwestuje 330 mln zł – dzięki tej kwocie do 2026 r. powstanie 1,5 tys. nowych stacji ładowania w całym kraju.