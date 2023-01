Gdzie znajdziesz najbliższą (szybką) stację ładowania samochodów elektrycznych? Mapa PlugShare przedstawia wszystkie punkty z ładowarkami do elektryków, które już funkcjonują lub wkrótce zostaną uruchomione.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych. Mapa ładowarek do elektryków

Zobacz, gdzie najbliżej ciebie znajdują się stacje ładowania samochodów elektrycznych. Mapa pochodząca z serwisu PlugShare udostępnia wszystkie punkty wraz z cenami za ładowanie elektryka. Oprócz tego, poza obecnie otwartymi stacjami, mapa ładowarek do elektryków uwzględnia stacje będące w budowie (lub takie, których powstanie jest dopiero planowane).

Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych

Mapa ładowarek do samochodów elektrycznych i ceny ładowania

PlugShare udostępnia bazę wszystkich w Polsce stacji ładowania samochodów elektrycznych. Cena ładowania nie jest natomiast tożsama w przypadku każdego punktu i wynika z obecności wielu różnych operatorów na rynku.

Przed wybraniem się na konkretną ładowarkę, koniecznie należy sprawdzić, jakie wtyczki są dostępne na miejscu. Istotne jest również przygotowanie ewentualnej aplikacji mobilnej do pobierania płatności za ładowanie.

Część operatorów stacji ładowania samochodów elektrycznych wymaga posiadania zarejestrowanego konta oraz aplikacji mobilnej, z pośrednictwem której możliwe jest rozpoczęcie ładowania elektryka.

Na mapie ładowarek samochodowych znalazły się też punkty, które dopiero powstaną

Kierowcy, którzy planują zakup elektryka mogą docenić obecność darmowych stacji ładowania samochodów elektrycznych, które powstaną w najbliższej przyszłości. PlugShare zaznaczył takie potwierdzone miejsca, które pozwolą lepiej zaplanować wykorzystanie publicznej infrastruktury podczas poruszania się na co dzień (do pracy lub też podczas zakupów etc.) w perspektywie kolejnych miesięcy.

Przy obecnym rozwinięciu infrastruktury do obsługi samochodów na prąd warto poruszać się miejscach, gdzie stacji ładowania samochodów elektrycznych jest jak najwięcej.

Źródło: PlugShare