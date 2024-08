Przed nami premiera nowych laptopów Apple MacBook. Oprócz nowego procesora Apple M4, konstrukcje mają zaoferować też więcej pamięci RAM. Byłaby to największa zmiana od 2016 roku.

Premiera nowych laptopów Apple MacBook zbliża się wielkimi krokami, dlatego w sieci pojawia się coraz więcej przecieków na temat tego sprzętu. Niedawno interesujące informacje ujawnił Mark Gurman z Bloomberga. Jeśli planujecie zakup laptopa MacBook, na pewno warto będzie poczekać na nowości.

Nowy procesor Apple M4

Wiemy, że nowe laptopy mają bazować na procesorze Apple M4, który pierwotnie zadebiutował w tabletach iPad Pro. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy planowane są konfiguracje z układami Apple M4 Pro i M4 Max.

Procesor Apple M4 został wykonany w 3-nanometrowej litografii i dysponuje 10 rdzeniami CPU oraz 10 rdzeniami GPU, jednak producent może dostosowywać jego konfigurację. W laptopach mogą pojawić się na przykład słabsze warianty z 8 rdzeniami CPU i 8 rdzeniami GPU, co stanowiłoby niewielką zmianę w porównaniu do tabletów (gdzie najsłabsza wersja oferuje 9 rdzeni CPU i 10 rdzeni GPU).

Więcej pamięci RAM

Mark Gurman wskazuje, że nowe laptopy miałyby dysponować większą pojemnością pamięci operacyjnej. Standardowa konfiguracja oferowałaby już 16 GB (a nie 8 GB jak do tej pory), a w maksymalnej dostępne byłoby aż 32 GB (do tej pory były to 24 GB).

Jeśli informacje się potwierdzą, nowe laptopy zaoferowałyby lepsze możliwości. Podstawowy wariant MacBooka często był krytykowany za niewystarczającą pojemność pamięci operacyjnej, więc użytkownicy decydowali się na dopłacenie do wersji 16 GB. Teraz taka opcja będzie dostępna w standardzie (miejmy nadzieję, że też w standardowej cenie).

Apple szykuje też komputery

Nowy procesor Apple M4 pojawi się w całej famie urządzeń. Mark Gurman podaje, że w tym roku spodziewamy się premiery nowego MacBooka Pro, a także komputerów Mac mini i iMac. W 2025 roku Apple ma zaprezentować nowe wersje laptopa MacBook Air, a także komputerów Mac Studio i Mac Pro.

foto na wejście: Adobe Stock